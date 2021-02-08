Производство электроэнергии в Краснодарском крае за год выросло на 9,8%

Производство электроэнергии в Краснодарском крае в январе 2021 года составило 1,09 млрд кВт/ч. Это на 9,8% больше объема выработки за январь 2020 года, сообщает сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ).

Потребление электроэнергии в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея в январе 2021 года составило 2,61 млрд кВт/ч, это на 2,4 % аналогичного показателя января прошлого года, сообщает пресс-служба кубанского филиала АО «СО ЕЭС».

При этом дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет переброса электроэнергии и мощности из смежных энергосистем. За январь 2021 года сальдо-переток электроэнергии в Кубанскую энергосистему составил 1,53 млрд кВт/ч, в том числе по межгосударственным линиям из энергосистемы передано 263,6 млн кВт/ч.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, производство электроэнергии в Краснодарском крае в декабре 2020 года выросло на 24%.

Ольга Логинова