Ссуды держат дистанцию

Доля клиентов МФО, воспользовавшихся онлайн-кредитованием, по итогам 2020 года достигла 64%. И темпы роста этого сегмента в период пандемии и самоизоляции превысили показатель предшествующего года. Однако среди клиентов МФО сохраняется высокая доля возрастных клиентов, предпочитающих очное общение, а уровень одобрения в онлайн-сегменте ниже, чем в офлайне, на фоне более высоких рисков мошенничества.

В 2020 году доля клиентов МФО, взаимодействовавших с кредитором полностью онлайн, достигла 64%. По сравнению с предыдущим годом рост составил 13 процентных пунктов (п. п.). Такие данные приводятся в исследовании компании IDF Eurasia. При этом доля приверженцев исключительно офлайн-формата сократилась на 3 п. п., до 20%. Доля тех, кто использовал гибридный формат (получал ссуды и онлайн, и офлайн, физически посещая классический офис выдачи),— 16%, за год она сократилась на 10 п. п.

Уверенный рост доли онлайн-займов в сегменте МФО эксперты IDF Eurasia фиксируют с 2016 года. Тогда она составляла 8%, а в 2017 году достигла 30%. Основная причина роста — развитие интернет-технологий, распространение смартфонов. В целом меняется культура потребления финансовых продуктов, указывает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Ускорение спроса на онлайн-кредитование в микрофинансовом секторе в прошлом году было связано с пандемией и массовой самоизоляцией. Однако, по оценке СРО «МиР», портфель онлайн-займов в 2020 году вырос всего на 6% в сравнении с показателем 2019 года, а доля таких займов по итогам года не превысила трети от совокупного портфеля, что говорит о более низких лимитах по выдаче займов через онлайн-каналы. Компании искусственно ограничивали принятие решений по кредитованию в онлайне с точки зрения возможного влияния на риск, который, как показала практика, не реализовался в полной мере, замечает гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин.

Кроме того, такая ситуация была связана и с существенным увеличением выдач в офлайн-сегменте в конце прошлого года, поясняет господин Мехтиев. «Пандемия действительно могла бы еще простимулировать именно дистанционные выдачи, однако они сопряжены с большими рисками, связанными с мошенническими займами. Поэтому уровень одобрений в сегменте достаточно низкий»,— подчеркивает он. Тем не менее кредитный риск сближается в онлайне и офлайне, добавляет Олег Гришин.

В дополнение к этому на рынок налагает отпечаток и смена поколений. Основная целевая аудитория онлайн-продаж — клиенты до 35 лет, они более мобильны и привыкли к дистанционным каналам, указывает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Более возрастная категория предпочитает решать вопросы лично, отмечает он. Однако фактор омоложения аудитории в условиях пандемии как раз играл обратную роль: в условиях ужесточения скоринга клиенты среднего возраста имели преимущество перед молодежью как более надежные, добавляют аналитики МФК «Займер». В частности, типичный клиент компании в 2020 году «повзрослел» на два-три года.

На фоне насыщения рынка темпы роста доли онлайн-заявок в 2021 году замедлятся и составят 70%, оценивают в IDF Eurasia. Офлайн- и гибридные заявки разделят оставшиеся 30% в равных долях. Вместе с тем, по прогнозу СРО «МиР», портфель онлайн-займов по итогам года может вырасти на 8–10%, а доля в совокупном портфеле — на 2–3 п. п. Более значительные изменения рынок может увидеть в 2022–2023 годах, считают там.

Рынок микрофинансирования консолидируется, поясняет гендиректор сервиса онлайн-займов «Гринмани» Андрей Луцык. «Крупные компании стремятся упростить клиенту путь к получению денег. Чем проще процесс, тем выше конверсия, тем компания больше зарабатывает. И такая трансформация привлекательна для молодой аудитории, которая привыкла к удобным сервисам»,— поясняет он.

Полина Трифонова