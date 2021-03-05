Курочка по рублику клюет

Нижегородские производители куриных яиц и птичьего мяса начали фиксировать цены на свою продукцию, не дожидаясь решений федерального центра о новых мерах господдержки. Национальный союз птицеводов заявил о готовности несколько месяцев сдерживать отпускные цены взамен на субсидирование производства со стороны государства. Нижегородские производители рассчитывают за счет господдержки компенсировать рост цен на корма и ждут помощи от государства на региональном уровне.

Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» стала первым нижегородским предприятием, заключившим с региональным минсельхозом соглашение о стабилизации цен на продукцию. По словам президента компании Леонида Седова, предприятие не стало дожидаться принятия решений на федеральном уровне о мерах поддержки производителей мяса птицы и яйца и готово к фиксации максимальных цен. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, на уровне Минсельхоза РФ разрабатывается комплекс мер по поддержке птицефабрик. В конце февраля из-за увеличения стоимости кормов, сокращения производства из-за птичьего гриппа и снижения поставок инкубационного яйца мясо бройлеров за неделю подорожало на 1,9%, яйца — на 2,6%. Это привлекло внимание ФАС России, начавшей проверять участников рынка на соблюдение антимонопольного законодательства. В этой ситуации Национальный союз птицеводов заявил, что его участники готовы сдерживать цены на свою продукцию. Взамен входящие в Союз птицеводов птицефабрики рассчитывают на субсидирование производства, но юридически эти договоренности пока не оформлены.

Минсельхоз РФ пока рассматривает несколько вариантов господдержки. В ведомстве говорят о возможном увеличении предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. на одного заемщика. Также предлагается пролонгировать льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет производителям, пострадавшим от птичьего гриппа. Еще одной мерой может стать компенсация части затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции. В министерстве считают, что это решение может действовать до 1 октября 2021 года для предприятий, не повышающих отпускные цены.

«Я пока не верю, что какие-то субсидии будут выделены из федерального или регионального бюджетов. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. С учетом того, что стоимость продукции растет, птицефабрики будут работать либо с убытками, либо с недополученной прибылью», — считает Леонид Седов. По его мнению, цены на яйцо уже достигли пика и «уперлись в доходы населения»: дальнейший рост цен заставит людей покупать меньше, появятся излишки, и цена стабилизируется. «Что касается мер господдержки, то я не думаю, что будут отпущены какие-то лимиты на килограмм мяса или рубль реализованной продукции. Хотя бы решить вопрос с субсидированием процентной ставки, уже будет хорошо. Сегодня фабрики получают кредиты под 5–6%, а могли бы под 1–1,5%. Это не очень большие суммы, и решить этот вопрос за счет бюджета вполне по силам», — отметил предрприниматель.

Единственным участником Национального союза птицеводов в регионе является ООО «УК "Русское поле"» (бренды «Павловская курочка» и «Дивеевское»), занимающееся производством и реализацией куриного мяса и яиц, в том числе через собственную торговую сеть. По словам гендиректора компании Романа Антонова, на предприятии пока не делали расчетов, на какой объем субсидий оно могло бы рассчитывать. «Мы ждем окончательных решений на уровне федерального Минсельхоза и будем пользоваться теми льготами, которые предложит государство. Скорее всего, это будут даже не субсидии, а прямые точечные дотации, за счет которых можно будет компенсировать рост цен на закупку кормов», — сообщил господин Романов.

Еще один собеседник в отрасли пояснил “Ъ-Приволжье”, что инициатива Национального союза птицеводов о предоставлении субсидии или иных мер поддержки не подразумевает предоставления преференций каким-то конкретным фабрикам. «Это будет поддержка всей отрасли, особенно она нужна производителям мяса. За январь 2021 года объемы его производства упали на 6–7%. Чтобы компенсировать это падение, необходимы какие-то меры: у нас рыночная экономика, и блокировать верхний уровень цен будет очень сложно. Так или иначе на производителя будет давить и рост цен на корма, было бы правильно мониторить еще и эту составляющую. Надо не только смотреть на верхний уровень цен на готовую продукцию, но и на то, какие факторы влияют на их формирование», — отметил птицевод.

В нижегородском минсельхозе сообщили, что на региональном уровне меры государственной поддержки птицефабрик пока еще разрабатываются. В качестве перспективных направлений поддержки рассматривается помощь предприятиям при проведении модернизации и при расширении производства.

Андрей Репин