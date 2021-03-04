В санаториях Анапы бесплатно отдохнут 115 бюджетников

Путевки на бесплатный отдых получили 115 членов профсоюзного объединения Краснодарского края, сообщает пресс-служба организации. Из них 22 путевки в санатории Анапы получили сотрудники медицинских организаций, 19 – учителя и педагогические работники, 15 – работники социальных служб.

Направление сотрудников бюджетных учреждений края в санаторно-курортные организации – одна из мер социальной поддержки членов профсоюзов. Бюджетники смогут пройти оздоровление по программам лечения болезней органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, средняя зарплата работников бюджетных организаций в Краснодарском крае в 2020 году составила 36,7 тыс. руб., на 5,9% больше, чем годом ранее. Сильнее всего выросла зарплата сотрудников строительных организаций (на 18,4%), компаний, работающих в сфере электро- и газо-, теплоснабжения, кондиционирования воздуха (на 11,9%), и в области здравоохранения и социальных услуг (на 8,3%).

Ольга Логинова