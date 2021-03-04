На Кубани средняя зарплата бюджетников в 2020 году выросла на 6%

Средняя зарплата работников бюджетных организаций в Краснодарском крае в 2020 году составила 36,7 тыс. руб. Это на 5,9% больше, чем годом ранее, сообщает Краснодарстат.

Наибольший рост заработной платы наблюдался у работников организаций, занятых в строительстве (на 18,4%), обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (на 11,9%), и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг (на 8,3%).

Наибольший рост заработной платы наблюдался у работников организаций, занятых в строительстве (+18,4%, до 36,6 тыс. руб.), обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха (+11,9%), и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг (+8,3%, до 38,6 тыс. руб.).

Всего, по итогам 2020 года среднесписочная численность работников бюджетных организаций составила 450,5 тыс. человек. Их доля от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 44,2%.

В общей численности работников бюджетной сферы наибольшую долю составляют работники организаций образования (34%), организаций здравоохранения и социальных услуг (28,5%), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (21,6%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае по итогам декабря 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 50,7 тыс. руб. Это на 38,2% больше, чем в ноябре 2020 года и на 11,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Реальная заработная плата с учетом инфляции в декабре 2020 года увеличилась на 37,4% к ноябрю 2020 года и на 6% – к декабрю 2019 года.

Алексей Белянин