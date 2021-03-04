Роскомнадзор намерен обязать журналистов на акциях иметь удостоверения, беджи и жилеты

Роскомнадзор разработал требования к опознавательным знакам, которые должны иметь с собой журналисты, присутствующие на митингах и пикетах. Согласно проекту приказа, они должны будут иметь с собой документ, удостоверяющий их полномочия как журналиста, а также жилет и бедж с установленными параметрами.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста»,— указано в проекте приказа, опубликованного на портале правовых актов.

На бедже журналиста, согласно документу, планируется указывать слово «Пресса», фамилию, имя, отчество и должность владельца, название СМИ и запись о его регистрации, даты выдачи и срок действия беджа, а также фамилия, инициалы и подпись главного редактора издания. Размеры беджа должны быть не меньше 95 на 140 мм, с фотографией владельца размером 35 на 45 мм.

В проекте приказа также указаны требования к жилетам журналистов. Согласно документу, на жилете должны быть световозвращающие полосы спереди и сзади, а на полосах — надпись «Пресса» черного цвета.

Поправки к законам о проведении митингов, принятые в декабре 2020 года, обязали журналистов скрывать «признак представителя СМИ» при работе на акциях протестов. После акций в поддержку политика Алексея Навального Союз журналистов России (СЖР) передал Роскомнадзору предложения о единой форме беджа и жилетов для журналистов. СЖР и Роскомнадзор не сообщали о требованиях по поводу удостоверений журналистов.