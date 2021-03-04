Путин заявил, что в девяти регионах России еще не начали вакцинацию

В России есть проблемы с логистикой и организацией прививочных пунктов от коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе». По словам господина Путина, вакцинацию еще не начали в девяти регионах РФ.

Что послужило причиной для задержки вакцинации, он не уточнил, но отметил, что региональные власти «достаточно быстро реагируют и ситуацию поправляют». «Есть проблемы с логистикой, с распределением. С организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах федерации еще, по-моему, в девяти субъектах вообще не приступали даже к вакцинации»,— сказал глава государства. Он не уточнил, какие это регионы.

Владимир Путин также сообщил, что более двух миллионов россиян уже получили оба компонента вакцины, примерно столько же людей сделали первый укол прививки. «Мы будем развивать это дальше»,— добавил он.

Массовая вакцинация стартовала в стране с середины января. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Также в России применяется вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». В марте планируется начать вакцинацию с помощью облегченного, однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».

Подробности — в материале “Ъ FM” «"Спутник Лайт" готовится к запуску».