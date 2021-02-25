Растут, как дома

В банковской сфере непродолжительный шок от весеннего локдауна уже осенью сменился новой волной спроса на ключевые банковские продукты. В результате портфель потребительских кредитов на территории региона вырос на 10%, до 362 млрд руб., корпоративных — более чем на 20%, до 526,5 млрд руб. Основным драйвером роста стало жилищное строительство, стимулируемое программами господдержки.



Татьяна Салахетдинова

По итогам 2020 года Волго-Вятское главное управление Банка России (ВВГУ) отмечает в Нижегородской области увеличение показателей по всем ключевым сегментам банковской деятельности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. «Банковская система достаточно успешно прошла пандемический период благодаря накопленному запасу прочности, созданному в результате выверенной политики Банка России по оздоровлению сектора, и мерам, предпринятым правительством и регулятором», — оценил работу председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на январской конференции «Разморозка финансового сектора после пандемии».

Ипотека — двигатель кредитов

По данным ВВГУ Банка России, портфель розничных кредитов в Нижегородской области за год вырос на 10,8% и на 1 января 2021 года составил 362,1 млрд руб. Драйвером роста выступило ипотечное кредитование, прирост которого составил 17,2% (ипотечный портфель вырос до 158,8 млрд руб.). Нижегородцы получили 35,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 76,6 млрд руб., что на 33,9% превышает значение 2019 года по количеству и на 52,8% — по сумме. Средний размер ипотеки составил 2,2 млн руб. Средневзвешенная процентная ставка значительно сократилась: если в декабре 2019 года ипотеку в Нижегородской области в среднем выдавали под 9%, то в декабре 2020-го уже под 7,2%.

«К заметному росту ипотеки в 2020 году привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10–11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная — программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%», — говорит генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Всего, по информации ВВГУ, в 2020 году жители Нижегородской области взяли новые потребительские кредиты на 286,3 млрд руб. — это на 10,4% превышает показатель предыдущего года. На итоговую динамику не повлиял непродолжительный спад в некоторых сегментах, например в автокредитовании. «В период „карантинных” мероприятий в апреле–мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, — отмечает генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. — Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался». В итоге, по подсчетам НБКИ, в Нижегородской области в 2020 году было выдано 25,99 тыс. автокредитов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Совокупный кредитный портфель бизнеса Нижегородской области (юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории региона) по итогам 11 месяцев 2020 года достиг 526,5 млрд руб., что на 23% больше, чем на начало года. Здесь также имели значение успехи жилищного строительства. «Наиболее сильно в годовом выражении увеличились обязательства строительных компаний. Повлиял запуск программы льготного кредитования застройщиков и высокий спрос на жилье из-за старта выдачи ипотеки под 6,5%», — отмечают в ВВГУ Банка России.

При этом динамика выдачи новых кредитов в прошлом году несколько снизилась: по оценке регулятора, объем новых корпоративных займов с января по ноябрь составил 818,8 млрд руб., что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Зато в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) — прирост в 3%, до 177,9 млрд руб., благодаря действию правительственных программ льготного финансирования работодателей, принятых в период пандемии (на такие кредиты пришлось 6% новых займов малым предпринимателям). Это сказалось на росте портфеля кредитов МСБ, который за год увеличился на 20,4% и на 1 декабря составил 115,5 млрд руб.

Навстречу друг другу

Несмотря на локдаун и карантинные меры, ситуация с просроченной задолженностью в регионе оставалась стабильной — на это во многом повлиял процесс реструктуризации кредитов, запущенный банками. По информации ВВГУ Банка России, всего за период с конца марта по декабрь 2020 года банки в регионе изменили условия по 44,5 тыс. кредитных договоров граждан и 2,6 тыс. договоров МСП. Объем реструктурированных кредитов составил 15,6 млрд руб. и 22,8 млрд руб. соответственно. При этом, как отмечает регулятор, более 80% кредитов было реструктурировано не по федеральному закону № 106-ФЗ с возможностью «кредитных каникул», а в рамках собственных программ банков.

Бизнес оказался дисциплинированнее граждан. Так, если доля неплатежей нижегородских предприятий сократилась с 2,9% на 1 января 2020 года до 2,1% по итогам ноября, а просрочка МСП снизилась в два раза — до 2,6%, то доля просроченной задолженности физлиц за год увеличилась на 0,4 п.п. до 4,2%. «В начале 2020 года мы отмечали некоторое ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе рост доли тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга (bad rate), — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако во втором и третьем кварталах индекс кредитного здоровья граждан, напротив, вырос, что во многом было связано с падением активности на рынке розничного кредитования весной-летом прошлого года».

Владимир Рогозин, управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие», отмечает, что в период карантина банк наблюдал определенный рост «просрочки» по ипотечным кредитам, но уже осенью показатель вернулся к уровню первого квартала: «Некоторые аналитики высказывали опасения о возможном возникновении ипотечного „пузыря“ (из-за того, что граждане могут столкнуться с трудностями в обслуживании ипотечных кредитов по причине потери работы и т.п.). Однако в 2020 году ипотечные кредиты, как и прежде, оставались одним из самых низкорискованных розничных кредитных продуктов, по которым наблюдался самый низкий уровень просроченной задолженности (по сравнению с другими розничными кредитными продуктами)».

В сегменте ипотечного кредитования год стал рекордным и в части рефинансирования кредитов. По подсчетам «Дом.РФ», более 200 тыс. российских семей воспользовались этим инструментом. «На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля — 10–11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более двух процентных пунктов. Это позволяет ему существенно сократить расходы по процентным платежам», — говорит руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

По данным ВТБ, на рефинансирование пришлось более 40% всех жилищных сделок банка в Нижегородской области в 2020 году: «По итогам года более 2,7 тыс. жителей региона снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 5 млрд руб. Это в 2,5 раза превышает показатель за 2019 год по объему и в 2,4 раза — по количеству сделок».

Сохранить и преумножить

Остатки средств юрлиц и ИП на счетах и вкладах в банках на территории Нижегородской области, по подсчетам Банка России, по состоянию на 1 января 2021 года составили 326,4 млрд руб. (на 25,6% больше, чем в начале 2020 года). Банковские вклады нижегородцев также выросли — на 10,6%, до 622,3 млрд руб. «Вклад остается привлекательным способом хранения сбережений. Во многом это может быть обусловлено надежностью этого банковского продукта: средства до 1,4 млн руб. застрахованы государством», — напоминает регулятор. Ставки при этом продолжают снижаться: в среднем по России в ноябре 2020 года граждане размещали деньги в банках под 3,3%, тогда как в декабре 2019 года средняя доходность вклада составляла 4,8%.

Главной альтернативой преумножения сбережений остается фондовый рынок. По подсчетам Ассоциации банков России, в 2020 году из-за перетока средств вкладчиков на фондовый рынок пришли ресурсы в объеме 1,2 трлн руб. Как отмечают в ассоциации, в связи с этим возможны новые шаги в законодательном регулировании сектора: уже подготовлен законопроект, позволяющий ускорить проведение тестирования для неквалифицированных инвесторов при входе на фондовый рынок.

Среди других тенденций этого года банкиры называют постепенное снятие послаблений Банком России и дальнейшую активную цифровизацию банковского сектора с переводом в онлайн большинства финансовых продуктов для физлиц и популяризацией цифровых сервисов для предпринимателей.