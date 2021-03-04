Главные новости к утру 4 марта

США заявили о деструктивной роли России в мире в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Но Вашингтон настроен на «значимый диалог с Россией и Китаем» в сфере военных технологий.

Прототип Starship от SpaceX взорвался после посадки. Корабль поднялся на высоту около 10 км и вертикально спустился на площадку. Starship предназначен для миссий на Марс.

Власти обсуждают налог на использование данных россиян IT-компаниями для рекламы, сообщили источники «Ведомостей». Предполагается, что деньги от «цифрового налога» пойдут на поддержку IT-отрасли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Словакии обменять на «Спутник V» несколько своих регионов. Так он отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который ранее сказал, что предложил России «Закарпатскую Украину» за вакцину.

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта. Федеральным землям разрешили постепенно снимать ограничения. Карантин был введен в начале ноября, жесткие ограничения введены 16 декабря.

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме. Они в одиночных разрядах обыграли британцев Энди Маррея и Кэмерона Норри. О турнире

О предстоящих 4 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.