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Главные анонсы 4 марта

В Вене состоится министерское заседание стран ОПЕК+. Участники обсудят послабление в ограничениях добычи в апреле на фоне восстановления цен. Подробнее

В Красноярске Свердловский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств. О деле

Мосгорсуд пересмотрит решение об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента. О деле

В Москве епархиальный суд рассмотрит ходатайство протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела о лишении его сана. Ранее суд нашел в заявлениях Кураева «признаки хулы на Церковь».

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