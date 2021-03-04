Bloomberg: советники Трампа рекомендуют ему участвовать в выборах без Пенса

45-й президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщили источники Bloomberg. По данным агентства, советники господина Трампа рекомендуют ему не выбирать кандидатом в вице-президенты Майкла Пенса, который работал в этой должности в 2017–2021 годах.

По информации Bloomberg, обсуждались варианты выдвижения кандидата-женщины или афроамериканца. Господин Трамп якобы допускает, что выберет на этот пост губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Один из собеседников агентства предполагает, что господин Пенс сам не захочет быть кандидатом в вице-президенты.

Советник 45-го президента Джейсон Миллер сообщил, что обсуждений об участии в выборах без господина Пенса не ведется. По его словам, пока нет окончательного решения о том, будет ли господин Трамп баллотироваться в 2024 году.

Дональд Трамп на Конференции консервативных политических действий 1 марта намекнул, что может снова пойти на выборы в 2024 году. В 2020 году он проиграл на выборах демократу Джо Байдену, но не признал поражения.

Подробнее о выступлении экс-президента на конференции — в материале “Ъ” «Дональд Трамп неотменим».