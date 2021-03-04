Обучай и облучай

Онкологические организации Сибири и Дальнего Востока ведут сбор средств на обучение онкологов и радиологов. Таким образом, инициаторы краудфандингового проекта предлагают пациентам самим взяться за решение проблемы дефицита медицинских кадров. По данным общественников, сейчас в ДФО и СФО не хватает 97 специалистов, а к 2025 году нехватка достигнет 493 онкологов, радиологов и врачей лучевой диагностики. В профсоюзе медиков говорят, что сбор пожертвований — один из немногих способов, благодаря которому можно, хоть и незначительно, увеличить количество обучаемых специалистов.

Некоммерческая организация «Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока» собирает пожертвования на обучение в ординатуре повышения квалификации специалистов по направлениям «онкология», «радиология» и «лучевая диагностика». Сбор на краудфандинговой платформе «Планета» открыт еще в конце 2020 года, за это время из необходимых на обучение 10 специалистов 1,5 млн руб. удалось собрать около 7 тыс. руб., при этом до конца кампании осталось 35 дней. По данным авторов инициативы, сегодня дефицит онкологов в ДФО и СФО составляет 97 человек, а к 2025 году нехватка достигнет 493 онкологов, радиологов и врачей лучевой диагностики. Речь идет об онкодиспансерах Новокузнецка, Кемерово, Рубцовска, Бийска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Владивостока, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. По словам представителя ассоциации Ксении Елизарьевой, на одного онколога в Сибири в среднем приходится около 500 пациентов, тогда как в целом по России — 460. При этом самая большая нехватка в Кемеровской области и Алтайском крае, где 745 и 560 онкобольных на одного врача соответственно. «В Иркутской области удалось сократить показатель по сравнению с 2013 годом — с 533 до 400 человек. Произошло это, в том числе, благодаря программам ординатуры и переподготовки, оплаченным ассоциацией»,— рассказала госпожа Елизарьева “Ъ”.

По словам президента ассоциации Андрея Модестова, за последние пять лет организация оплатила программы аспирантуры, ординатуры или переподготовки 37 врачам. Это, по оценке господина Модестова, «не так мало, учитывая стоимость обучения»: например, в Красноярском крае два года ординатуры стоят около 240 тыс. руб., в других регионах в зависимости от программы и вуза стоимость может быть выше в 1,5 раза. В числе причин дефицита специалистов Ассоциация онкологических организаций называет «отсутствие статей бюджетного финансирования на обучение ординаторов и рост сети центров амбулаторной онкологической помощи».

В начале февраля о дефиците врачей по профилю «онкология» заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По информации ведомства, в российских поликлиниках не достает около 2 тыс. специалистов. Господин Каприн отметил, что в достаточном количестве онкологами обеспечены Москва и Санкт-Петербург, а нехватка более всего ощущается в СКФО и ДФО. В минздраве Приморья воздержались от комментариев по поводу краудфандинговой инициативы. «Во Владивостоке нет нехватки врачей»,— заверил “Ъ” представитель ведомства. В минздраве Красноярского края и областном клиническом онкодиспансере Кузбасса получить комментарии не удалось.

Главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олег Иванинский признал, что кадровая проблема в регионе есть, однако она решается: «Есть переподготовка, например, через клиническую ординатуру, есть шестимесячная переподготовка. Сейчас на кафедре нашего медуниверситета учится 25 человек. Также в регионах есть обучение за счет средств федеральной программы, за счет средств областных бюджетов. В конце концов, учреждение может найти спонсора».

Зампредседателя профсоюза «Альянс врачей» (отнесен Минюстом к иноагентам) Сергей Рыбаков тем не менее считает, что сбор пожертвований пациентов сегодня один из немногих способов, благодаря которому можно, хоть и незначительно, увеличить количество обучаемых медиков. При этом, по его оценкам, 1,5 млн руб. хватит, чтобы обучить в ординатуре только трех специалистов.

Сооснователь Высшей школы онкологии (грантовый образовательный проект Фонда медицинских решений «Не напрасно») Илья Фоминцев говорит, что «еще два-три года назад государство участвовало в образовании молодых онкологов, однако сейчас бюджетного обучения в ординатуре фактически нет». Он уточняет, что в результате реформы Минздрава фактически в ординатуру можно поступить либо платно, либо после трех лет работы в участковой поликлинике. Выпускники медвузов ищут любую возможность продолжить обучение, говорит Илья Фоминцев: обычно в Высшую школу онкологии приходит 450 заявок, тогда как в прошлом году их число выросло вдвое. Фонд профилактики рака, по словам господина Фоминцева, стал собирать средства благотворителей на обучение онкологов первым в России в 2015 году. В целом он считает, что пациенты должны участвовать в образовании врачей, однако называет политику Минздрава «вредной».

О дефиците специалистов в радиологии “Ъ” рассказала заведующая радиологическим отделением Ульяновского онкодиспансера Наталья Деньгина. Она привела данные, согласно которым за 10 лет число радиологов в России сократилось с 2 тыс. до 1,5 тыс., в том время как в США за то же время выросло до 5 тыс. «Мы можем прийти к тому, что облучать людей будет некому. Кроме того, качество первичного образования радиотерапевтов просто никуда не годится. Подавляющее большинство из нас — это самоучки с минимальными знаниями по лучевой терапии»,— сказала госпожа Деньгина “Ъ”.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова согласна, что дефицит онкологов — системная проблема российского здравоохранения. «Число онкологических пациентов в связи со старением населения, в связи с ранним выявлением увеличивается, соответственно должна увеличиваться пропускная способность системы,— говорит госпожа Улумбекова.— А дополнительных денег на привлечение дополнительных кадров в отрасль пока не предусмотрено».

Наталья Костарнова, Юлия Сасевич, Новосибирск; Алексей Чернышев, Владивосток