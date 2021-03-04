«Ютэйр» получит нового пассажира

В структуре кредиторов авиакомпании «Ютэйр» должен появиться новый игрок. ГК «Регион» менее чем за полцены собирается выкупить долг авиакомпании перед ВЭБ.РФ, преследуя «коммерческий интерес». Ранее долги «Ютэйр» выкупал банк «Россия» за четверть цены. Получить коммерческую выгоду с небольшой части долга — задача не самая легкая, отмечают аналитики, тем более при хронической убыточности «Ютэйр». Однако эксперты не исключают перехода контроля над авиакомпанией к ГК «Регион» и попытке реорганизации деятельности авиаперевозчика.

Госкорпорация ВЭБ.РФ поздно ночью 2 марта опубликовала итоги проведенного открытого аукциона по продаже прав требований к авиакомпании «Ютэйр». Задолженность в 1,5 млрд руб. представляла часть двух выданных в 2015 году консорциумом кредиторов синдицированных займов. Так как этим долгом заинтересовался лишь один участник, то аукцион был признан несостоявшимся. Однако договор цессии будет заключен с ИК «Регион» (как единственным участником аукциона; входит в одноименную ГК) по начальной цене — 671,4 млн руб., то есть с дисконтом в 55%.

В 2015 году «Ютэйр» привлекла два синдицированных кредита на 42,6 млрд руб. Как следует из квартального отчета «Ютэйр», по первому договору остаток долга компании со сроком погашения в ноябре 2022 года составляет 13,3 млрд руб., по второму, со сроком погашения в 2027 году,— 22,8 млрд руб. В этих синдикатах участвовал большой пул кредиторов, в частности, Сбербанк, «Открытие», МКБ, Юникредитбанк, Связь-банк (долг перешел к ВЭБу), банк «Русь», МТС-банк, Сургутнефтегазбанк, НИКО-банк, «Уралсиб». В настоящее время основным кредитором авиакомпании является банк «Россия», который приобрел задолженность у большинства участников пула за 25% от ее стоимости. Помимо этого, у «Ютэйр» остается крупный долг перед Сургутнефтегазбанком (3,6 млрд руб.). Долг перед Сбербанком (17,4 млрд руб.) в 2020 году был реструктурирован и переоформлен на баланс «Ютэйр — Вертолетные услуги».

Как отметили в ВЭБе, «все, кто был заинтересован в этом лоте, заявку подали». Там пояснили, что залоговым обеспечением по проданным правам требований является движимое и недвижимое имущество, а также акции «Ютэйр» и ее дочерней компании «Ютэйр — Вертолетные услуги». В «Регионе» заявили, что компания «выкупает долг в коммерческих интересах». «Ютэйр» и АБ «Россия» не ответили на запросы “Ъ”.

У группы компаний «Регион» вряд ли есть интерес к получению контроля над действующей авиакомпанией с такой эффективностью и убытками, какие в настоящее время демонстрирует «Ютэйр», говорит “Ъ” один из источников в отрасли, знакомый с ситуацией. Авиабизнес очень тяжелый, и вытягивать его из убытков вряд ли возьмется бизнес-структура, такая как ГК «Регион», полагает аналитик «ВТБ Капитал» Елена Сахнова. В частности, за 2019 год компания получила убыток по МСФО в 5,8 млрд руб., годом ранее — 21,9 млрд руб. За полугодие 2020 года убыток «Ютэйр» составил 5,8 млрд руб. Годовой консолидированной отчетности еще нет. «Авиакомпания — это не тот бизнес, который может вернуться потенциальному покупателю с прибылью, которая бы в разы перекрыла расходы на приобретение прав требований»,— говорит она. По словам партнера компании «Юков и партнеры» Светланы Тарнопольской, коммерческая выгода при покупке долга, как правило, заложена в сам дисконт сделки. «Обычно права требования выкупаются за тело долга, а часто и значительно меньше, что зависит от того, каков риск невозврата долга, а также от качества обеспечения. Заведомо невозвратные долги практически не привлекают покупателей, в то же время интересы нового кредитора могут быть связаны и с возможным банкротством компании»,— говорит она.

Приобретение ИК «Регион» долга «Ютэйр» перед ВЭБом за 45% от номинала — заключительный этап формирования консорциума инвесторов, заинтересованных в создании авиаперевозчика на базе авиакомпании, обладающей компетенциями в ближне- и среднемагистральных авиаперевозках, полагает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков: «Не следует ожидать разновекторных стратегий по работе с долгом авиакомпании у банка "Россия" и ГК "Регион", 670 млн руб.— слишком серьезная сумма, чтобы рисковать ею в корпоративных войнах»,— отмечает он. «В дальнейшем следует ожидать постепенного перехода контроля над авиакомпанией к ГК, так как авиабизнес не является для банка профильным активом, а вот "Региону", возможно, удастся реорганизовать нынешнюю деятельность авиаперевозчика»,— считает господин Новиков. В начале 2014 года ИК «Регион» уже рассматривала возможность участия в капитале «Ютэйр» через дочернюю компанию «РЕ-Авиа», однако сделка не было завершена.

Ольга Шерункова