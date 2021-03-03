Московские власти предупредили о мокром снеге и сильном ветре перед выходными

Ветер порывами до 12 м/с и мокрый снег ожидаются в Москве с 3 по 5 марта, сообщает столичный департамент. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями.

«По данным синоптиков, в Москве 3–5 марта ожидается ветер порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица»,— говорится в сообщении дептранса.

Ранее в столице был побит рекорд по количеству осадков с 1973 года. В середине февраля в Москве за двое суток выпало 35 см снега.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Москва заснеженная».