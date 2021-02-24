Москва заснеженная

Последствия рекордного снегопада в Москве по-прежнему остаются главной темой в соцсетях. Полторы недели назад за двое суток в столице выпало 35 см снега, также был побит рекорд по количеству осадков с 1973 года. Тогда власти обещали справиться с последствиями максимум за восемь дней. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в работах по очистке города участвовали 116 тыс. рабочих, на дороги было выведено 15 тыс. единиц техники.

Неделю назад мэрия сообщала о почти 80% очищенных объектов. Но проблемы с неубранным снегом возникают до сих пор, особенно во дворах. С ними столкнулся и москвич Артем: «Возвращался я домой и увидел такую картину: скорая помощь начала буксовать и никак не могла выехать, потому что был достаточно большой слой снега. Его редко убирают у нас во дворе, а я проживаю в районе Богородском. Соответственно, собралась группа добровольцев, нас было человек шесть-семь, даже один из врачей скорой помощи помогал нам. Минут 20-30 пытались раскачивать, и общими усилиями удалось вытолкать машину».

Дворников в столице по-прежнему не хватает, отмечает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Из-за этого один рабочий часто отвечает за несколько дворов. «Конечно, не хватает техники в районах. Сейчас управы практически не могут нарастить объем, негде складировать этот снег перед вывозом. Многие заповеди, скажем, написанные самим московским правительством, нарушены. Нельзя, например, складировать снег рядом со стенами зданий, но мы видим повсеместно, как это делается. Нужно, чтобы каждый участок во дворе имел своего дворника, при этом много где совмещают, берут два-три участка. Я много езжу по Москве в последнее время, вижу дворы, прекрасно убранные и совершенно неубранные. Зависит многое от конкретного “Жилищника” и от возможности по двору проехать. В Москве сделана ставка на механизированную уборку, но, к сожалению, не везде может проехать эта техника, потому что все заставлено, узкие дворы и так далее»,— пояснила Разворотнева.

Сейчас в Московском регионе несколько десятков снегоплавильных пунктов. Они работают с максимальной загрузкой, сообщил Telegram-канал городского хозяйства Москвы. При этом городу может просто не хватать машин для перевозки снега, отмечают эксперты. Но муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович считает, что техники в столице достаточно: «Бюджеты, которые выделяются на уборку территорий, на вывоз снега, достаточные для того, чтобы делать это все своевременно, качественно и в полном объеме. Но из-за того, что не совсем прозрачная схема финансирования, есть желание других людей оптимизировать расходы и максимизировать прибыль — на фоне всего этого появляются такая нехватка людей, техники. На самом деле никакой нехватки нет».

“Ъ FM” направил запрос о текущем состоянии неочищенных объектов в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Если дворы не чистят, можно обратиться на горячую линию коммунальщиков, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Система жилищно-коммунального хозяйства одна, исполнители разные. Сейчас уборка снега идет рекордными темпами, и она отлично идет. Понимаете, дворник не обязан очищать вашу машину, у него есть определенный участок — подъезд, входная группа, тротуар, выход к остановке, выход к магистрали. В каждом районе, округе есть своя окружная рабочая группа, свой человек практически в каждом доме. Нет у нас сейчас проблемы глобального характера по Москве с чисткой снега. Если возникают трудности с этим, обратитесь, пожалуйста, в местную управу или ГБУ “Жилищник”. Горячую линию горячую 777-77-77 (в Москве никто не отменял.

Один звонок туда в диспетчерскую — моментально все происходит, моментально все убирается. Вы еще будете только говорить с диспетчером, пойдете чаек попить, а на эту дорогу уже четыре трактора поедет».

Тем временем в конце февраля синоптики ожидают очередной снегопад. На этой неделе в столице может выпасть более 10 мм осадков.

Даниил Бабкин