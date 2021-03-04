Снова за слово

Координатор нижегородского штаба Навального Роман Трегубов просит Генпрокуратуру разобраться в ситуации с возбуждением уголовных дел из-за участия местных оппозиционеров в январских митингах. Сейчас оштрафованный и отсидевший по административной статье Роман Трегубов проходит подозреваемым по новому уголовному делу. Оппозиционер считает, что дважды судить его за одни и те же действия нельзя и дело носит политический характер. Журналистку Наталью Резонтову также судят второй раз за участие в митингах и призывы к ним. Сначала ей выписали штраф за призыв выйти на митинг, а сейчас она является обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарных норм. По версии правоохранительных органов, она призывала выходить на митинг, чем способствовала распространению коронавируса. Суд запретил ей пользоваться интернетом и телефоном.



Нижегородский оппозиционер и руководитель местного штаба Навального Роман Трегубов направил в областную и Генеральную прокуратуры жалобу, в которой заявил о пытках в полиции при расследовании в отношении его уголовного дела ст. 236 УК РФ о нарушении санитарных правил при проведении несанкционированных массовых мероприятий в период пандемии коронавируса. Оппозиционер считает, что дело возбуждено незаконно, носит политический характер и что в его действиях нет состава вменяемого ему преступления. Также он напоминает, что уже был осужден за организацию митингов по административной статье, поэтому повторное привлечение к ответственности за одни и те же действия недопустимо. Он просит органы прокуратуры провести проверку по всем изложенным фактам и отменить постановления о возбуждении уголовных дел.

Роман Трегубов отметил, что региональные власти сами проводят или санкционируют публичные мероприятия, как праздничные, так и политические, на которых могут присутствовать и заболевшие COVID-19. В метро, на вокзалах и наземном транспорте нижегородцы буквально не могут протолкнуться, но никому не пришло в голову привлекать к уголовной ответственности кого-либо из руководства города или области.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, Роман Трегубов уже получил административное наказание за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Его обвинили в организации шествий 23-го и 31 января на центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской. По региональному законодательству проведение подобных мероприятий на этом месте запрещено. За организацию митинга Романа Трегубова сначала оштрафовали на 25 тыс. руб., а потом арестовали на пять суток. Находясь под арестом, он заявил о сложении полномочий координатора штаба и о своем несогласии с политикой Алексея Навального выводить людей на несогласованные шествия. Выйдя из-под ареста, он отказался от своих слов, заявив, что видеоролик был записан под давлением правоохранительных органов. В своей жалобе оппозиционер заявляет, что в полиции он подвергся моральному и физическому давлению: сотрудники заламывали ему руки, издевались над ним и угрожали расправой.

Нижегородская журналистка Наталья Резонтова, которая сейчас проходит обвиняемой по такому же уголовному делу по «санитарной» статье 236 УК РФ, также сначала получила административные штрафы на 20 и 10 тыс. руб. за призывы выйти на митинги. На днях суд запретил журналистке пользоваться интернетом, телефоном и почтой, общаться с Романом Трегубовым и появляться на акциях протеста. Решение суда фигурантка считает нарушением своих журналистских прав и намерена его обжаловать. Она говорит, что ограничения скажутся на ее работе и нарушат связи с пожилыми родственниками, с которыми она часто общается по телефону. В МВД называют расследование «санитарного» дела сложным и полагают, что обвиняемая может чинить препятствия следствию, если у нее будет доступ к интернету и мобильной связи. Следствие полагает, что фигуранты дела могут инициировать новые митинги и тем самым продолжить противоправную деятельность по распространению коронавирусной инфекции.

Наталья Резонтова считает, что российские и нижегородские власти используют двойные стандарты в отношении митингов, запрещая протестовать оппозиции, но разрешая мероприятия патриотического толка. «Почему-то разрешены и финансируются из бюджета мероприятия провластного характера "Волонтеры Победы", "Горьковские елки". Но если уж запрещать массовые мероприятия, то запрещать все, а не наказывать активистов по уголовным и административным статьям. Наконец, полиция не заботится о здоровье задержанных на тех же митингах, когда автозаки набиты битком», — отметила активистка.

Как писал “Ъ-Приволжье”, кроме административных штрафов и уголовных дел по санитарной статье региональным оппозиционерам грозит привлечение по «дадинской» ст. 212.1 УК за многократное нарушение правил проведения митингов (ключевым может оказаться любое нарушение при наличии трех административных наказаний, вступивших в силу в течение 180 дней, впервые статью применили в отношении активиста Ильдара Дадина в 2015 году, приговорив его к трем годам колонии общего режима). Активисты могут стать фигурантами и других дел за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 2 ст. 151.2 УК), за блокировку объектов транспортной инфраструктуры (ч. 1 ст. 267 УК) и за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3. ст. 212 УК).

Роман Рыскаль, Андрей Репин