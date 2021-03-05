Птичка с одним крылом

Никита Яковцев живет с родителями и старшим братом в городе Лузе Кировской области. У мальчика акушерский паралич — он получил тяжелую родовую травму. Акушеры с такой силой вытягивали его на свет, что разорвали нервы в правом плече. Правая рука у Никиты до сих пор практически не двигается. Лечение и реабилитация оказались безуспешными, спасти ребенка от участи инвалида поможет только серия сложных операций, которые готовы провести хирурги в ярославской клинике «Константа». Если начать лечение в ближайшее время, рука обретет подвижность и мальчик станет нормально развиваться.

Никита появился на свет немного раньше срока. Роды были тяжелые.

— Врачи сказали, что мальчик крупный, почти четыре килограмма, и, если ждать положенного срока, могут возникнуть осложнения,— рассказывает Ирина, мама Никиты.— Решили стимулировать роды, но процесс оказался затяжным. Схваток не было, Никитка застрял в родовых путях, и врачам пришлось его вытягивать — использовали вакуум, давили мне на живот, тянули малыша так сильно, что разорвали ему нервы правого плеча. Сын был в тяжелом состоянии, сам не задышал и не закричал.

Сразу из родильного отделения Никиту перевели в реанимацию. А через два дня врач-неонатолог сказал Ирине, что подозревает у ребенка паралич правой руки, мальчику требуется помощь специалистов. Маму с малышом решили перевести в Кировский областной перинатальный центр. Никите сделали рентген, чтобы исключить переломы, но, поскольку их не оказалось, Ирину с ребенком направили в Кировскую областную детскую больницу. Там наконец Никите поставили диагноз «акушерский паралич справа» — вся правая рука от плеча до кисти была полностью неподвижна. Две недели лечения оказались безуспешными, и мальчика без каких-либо улучшений выписали домой.

— Месяц побыли дома, сын немного окреп, и мы снова поехали в областную больницу,— вспоминает Ирина.— Там Никите делали массаж, проводили физиотерапию, но существенных результатов достичь не удалось. Врачи сказали, что надо искать профильных специалистов, правда, никого конкретно не порекомендовали. Лишь добавили, что времени у нас немного: если через полгода рука не будет двигаться, понадобится операция. «Ищите сами, делайте все возможное» — так напутствовала лечащий врач.

Ирина и делала все, что можно. Каждый день занималась с сыном, пыталась разработать руку, проводила массаж. В результате мальчик смог поднимать руку до уровня глаз и чуть сгибать в локте, но этим положительная динамика исчерпывалась.

Родители не сдавались, искали способы помочь ребенку — и узнали о ярославской клинике «Константа», где успешно лечат детей с подобными травмами. Появилась надежда. Никиту повезли в Ярославль, на обследование к опытному хирургу Михаилу Новикову, о котором Ирина прочла хорошие отзывы на форумах родителей детей с акушерским параличом. Доктор диагноз подтвердил, провел дополнительные исследования и в итоге пришел к выводу, что Никите может помочь только этапное микрохирургическое лечение — реконструкция правого плечевого сплетения. Чем раньше его начать, тем больше шансов восстановить подвижность руки. Иначе мальчик может остаться инвалидом на всю жизнь.

— У Никиты есть любимая музыкальная игрушка — птичка. Он с ней никогда не расстается. А для меня он сам как птичка — маленькая и с одним крылом,— грустно говорит Ирина.— Никита у нас любознательный, активный, но ему уже сейчас тяжело: хочется ползать, но без опоры на правую руку он не может держать равновесие. А еще сын — весь в меня: очень эмоциональный. Если радуется, то от души, если расстраивается, то горько плачет. А плачет он сейчас частенько. Делает попытки приподняться, сесть, а не получается. И он не понимает почему, ведь он так старается! И это особенно обидно.

Проблема еще и в том, что хирургическое лечение платное и стоит больших денег, а у семьи таких средств нет. Ирина сейчас в декретном отпуске, старшему сыну Арсению всего восемь, он учится в первом классе, а папа Максим недавно потерял работу: магазин, в котором он трудился, закрылся. Без нашей помощи Яковцевым никак не обойтись.

Никита еще совсем маленький, и история его короткая. Начало — грустное, но пусть продолжение будет счастливым.

Для спасения Никиты Яковцева не хватает 718 868 руб. Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «Никита получил родовую травму — произошел разрыв нервов правого плечевого сплетения. В результате правая рука оказалась обездвиженной. Консервативное лечение помогло незначительно: Никита может поднять руку до уровня глаз, но опереться на нее, отвести в сторону, полностью согнуть или разогнуть не получается. Это мешает нормальному развитию — малыш не может сидеть, ползать, переворачиваться. С ростом проблемы усугубятся, Никита будет постоянно зависеть от посторонней помощи. Восстановить двигательные функции правой руки мальчику поможет только этапное микрохирургическое лечение». Стоимость операций 749 868 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 718 868 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Яковцева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Ирины Сергеевны Яковцевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Оксана Пашина, Кировская область