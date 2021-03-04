В депрессивном регионе выявлены очаги позитива

Продолжая поездку по регионам Сибири, премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочий день (а заодно и свой день рождения) в Горно-Алтайске. Хотя Республика Алтай и относится к числу самых экономически депрессивных регионов России, а сама поездка началась с некоторых логистических неожиданностей, общее настроение визита получилось позитивным — акцент был сделан на выигрышных сторонах экономики региона: сельском хозяйстве и туризме.

Переезд Михаила Мишустина из Барнаула в Горно-Алтайск во вторник вечером оказался длительнее, чем ожидалось,— снегопад в столице Республики Алтай вынудил правительственную делегацию совершить поездку примерно в 300 км вместо короткого авиаперелета. Снег в Горном Алтае шел и в среду, однако планам гостей из Москвы уже не мешал, да и в целом, несмотря на то что республика входит в десятку самых экономически депрессивных регионов, поездка прошла на позитивной ноте.

Ее программа была продиктована спецификой региона, в фокусе оказались не проблемные, а скорее перспективные отрасли — сельское хозяйство и туризм. Сначала премьер отправился на площадку строящегося агропромышленного парка «Амза». Из-за того, что работы там завершатся только к маю, с его будущими резидентами Михаил Мишустин встретился на другой площадке — на предприятии «Нарине», которое преобразовало местные народные традиции по изготовлению настоек, бальзамов и лечебных добавок из трав, крови и пантов марала в современное производство. Один из образцов продукции премьер забрал в качестве сувенира при осмотре производства — блистер укрепляющей зубы и десны жвачки из смолы лиственницы.

Резиденты парка тоже пришли на встречу с Михаилом Мишустиным не с пустыми руками, а со своей необычной продукцией — колбасами из марала, кедровым мылом, мочалками с мумие, чаговым чаем.

Этот чай заинтересовал премьера больше всего. «А приобрести можно?» — спросил он, подчеркнув, что «просто так не заберет». Позаботиться о покупках премьера пообещал сопровождавший его глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: «Думаю, это можно будет организовать». Впрочем, не обошлось и без подарков. Во время посещения лицея премьер зашел на урок алтайского языка — и преподаватель ко дню рождения (Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет) вручил премьеру переведенный на русский язык роман «Арина» алтайского поэта и писателя Лазаря Кокышева.

Что же касается туризма, то обсуждение его потенциала на Алтае (как в республике, так и в крае) прошло в подходящем для этого месте — Национальном музее им. А. В. Анохина (известного тем, что в нем хранится знаменитая мумия «принцессы Укока»). Предприниматели представили премьеру проекты развития уже известных курортных мест — таких как Белокуриха, Манжерок, Каракольские озера. Выслушав, Михаил Мишустин в шутку упрекнул их за излишнюю серьезность: «Почему вы не улыбаетесь?» И добавил: «Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей».

Впрочем, далее разговор вновь стал серьезным — предприниматели перешли к волнующим их вопросам. Среди них — размещение гостиниц в частных домах. С октября 2019 года в стране действует запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.

«Почему владелец ИЖС не может сдать часть своего жилья в аренду ИП или ООО, созданному им или членами его семьи, и быть полноценным участником туристского гостиничного бизнеса?» — задался вопросом исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий.





По его словам, сейчас многие сдают «нулевые» налоговые декларации, но «абсолютное большинство» сельских предпринимателей, работающих в этой сфере, хотели бы легализовать свой бизнес. «Не хочется по прежней работе вспоминать, но закон никто не отменял»,— напомнил премьер о необходимости уплаты налогов и в качестве варианта предложил собственникам домов режим самозанятых. В целом же, признал он, в этом вопросе нужно «пройти между Сциллой и Харибдой», чтобы, с одной стороны, не сильно обременять людей, а с другой — добиться легализации. Пока же премьер пообещал дать поручение Роспотребнадзору и Ростуризму подумать о требованиях к гостевым домам.

Евгения Крючкова, Горно-Алтайск