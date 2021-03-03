Глава МИД Грузии предложил формат сотрудничества с Арменией и Азербайджаном

Во время официального визита в Турцию, начавшегося 3 марта, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил с инициативой по налаживанию интенсивного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа — Грузией, Азербайджаном и Арменией.

«Мы предлагаем нашим соседям город Тбилиси как платформу для диалога»,— заявил министр, уточнив, что имеет в виду налаживание отношений, ориентированных на развитие экономики, бизнеса и культуры. «В первую очередь речь идет о трех странах Южного Кавказа»,— отметил глава грузинского дипломатического ведомства.

По словам господина Залкалиани, три страны должны «сами заботиться о регионе». «Кто, как не мы, три южнокавказские страны, должны решать судьбу и будущее нашего региона? Поэтому мы предлагаем собраться и в рамках этого формата начать обсуждение»,— развил тему Давид Залкалиани. При этом он подчеркнул: Грузия не против, чтобы к диалогу подключились и другие государства, разделяющие такой подход. «У тех стран, которые разделяют подобный подход, последовательную политику, которая связана с региональными проектами, будет возможность подключиться к данному формату»,— заключил он.

Инициатива Тбилиси явно связана с предложением президента Турции о создании платформы по стратегическому сотрудничеству шести стран региона — Турции, России, Ирана, Азербайджана, Грузии и, возможно, Армении. Реджеп Тайип Эрдоган предложил эту идею 11 декабря прошлого года в ходе визита в Баку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили косвенно поддержала инициативу господина Эрдогана 21 декабря в ходе выступления на конференции грузинских послов, но подверглась за это резкой критике со стороны соратников Михаила Саакашвили по его партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Однопартийцы экс-президента немедленно заявили: присоединяясь к предложенной Анкарой «шестисубъектной платформе», правящая партия «Грузинская мечта», согласно заявлению ЕНД, «пытается тайком втянуть Грузию в сети коллаборации с оккупантом — Россией». При этом партия Михаила Саакашвили не забыла подчеркнуть: сотрудничать с Турцией в любом формате «не только допустимо, но необходимо в интересах страны».

Почти сразу после выступления Саломе Зурабишвили глава МИДа Давид Залкалиани, не упоминая президента Грузии, подчеркнул в специальном заявлении, что его страна «не станет участвовать в форматах, где представлена Россия».

О том, как из-за соглашений между Россией, Арменией и Азербайджаном Грузия боится стать никому не нужной, читайте в материале “Ъ”.

Георгий Двали, Тбилиси