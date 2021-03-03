«Похоже, в Белоруссии началась борьба за власть»

Александр Лукашенко раскрыл детали своих переговоров в Сочи с Владимиром Путиным. Глава Белоруссии, в частности, опроверг слухи о предстоящем слиянии двух государств, о том, что просил кредит и что обсуждал с коллегой так называемый трансфер власти. Тем не менее, Лукашенко подтвердил, что президентские выборы в республике пройдут в 2022 году — после принятия новой конституции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает положение Александра Лукашенко крайне сложным.

Александр Лукашенко спустя неделю раскрыл детали своих переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Для начала официальный руководитель Белоруссии назвал «выдумками» и «брехней» на 70% все то, что было сказано на сей счет до сегодняшнего дня. В связи с этим неизбежно возникает вопрос: зачем тогда нужна была эта пауза? Почему бы тогда сразу не проинформировать общественность, дабы пресечь кривотолки? Ответ на самом деле понятен: непросто все в отношениях двух стран, да и не только в них одних.

Как бы то ни было, из многочисленных красивых рассуждений и витиеватых фраз можно вычленить сразу несколько важных тезисов. Первое: никакого слияния России и Белоруссии не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Второе: президентские выборы в республике пройдут уже в следующем году. То есть теоретически его уход от власти не за горами. И третье: возможно участие «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». Это значит, что батька готов начать большой торг за приватизацию. Есть версия, что Россия более не намерена финансировать белорусскую экономику просто так. Союзник просит взамен активы. Что это значит, понять не сложно — то же поглощение, только называется красивым словом «приватизация».

Подобное крайне неприятно. Лукашенко оказался зажат между собственными протестами и единственным не очень дружелюбным союзником, который так и норовит тебя присоединить или поглотить. Даже не понятно, что хуже — первое или второе. Александр Григорьевич традиционно пытается смягчить удар, лавирует. Вот и про военную базу вспомнил, которую обещал чуть ли не 10 лет назад.

Однако дальше начинается самое интересное. На этом фоне в так называемой официальной Белоруссии — в элитах — явно началась борьба за власть. Конечно, утверждать здесь ничего нельзя, но это заметно по косвенным признакам. В частности, лидер отправил в опалу собственного сына — Виктор Лукашенко уволен с должности помощника президента, правда, с присвоением звания генерал-майора запаса. Как говорят в народе, отправлен с глаз долой.

Ранее Лукашенко-старший грозно предупредил, что не пустит своих чад в большую политику. История классическая для подобных режимов.

Старший сын — это не родственник. Это, с одной стороны, наследник, а с другой, человек, неотделимый от фамилии. Вполне возможно, что Виктор Александрович совсем не в восторге от перспективы отвечать за грехи отца. И, как это принято, вокруг таких фигур концентрируются интриганы-царедворцы. Слухи о расколе в правящей семье ходят давно. Даже если Лукашенко уйдет, что называется, недалеко, все равно на первый план выходит, кто будет пусть номинальным, но президентом или премьером. В данном случае не важно, как это называется. Главное — это второй пост в государстве, а это дорогого стоит.

Тем временем на дворе уже весна, и большая белорусская интрига возвращается. Может быть, в словах Светланы Тихановской о том, что «он уйдет весной», есть доля истины.