«Аэрофлот» прекратит полеты в Пермь

Авиакомпания «Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов (46% ее внутренних направлений), в том числе из Перми. Об этом сообщают «Известия». Из 9 городов перевозчик уже ушел, еще в 17, среди которых столица Прикамья, «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в мае–августе.

Летом прошлого года группа «Аэрофлот» утвердила новую стратегию до 2028 года. Ее основная цель — сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 года. Чтобы достичь этого, одноименная авиакомпания передаст часть своих российских направлений локуостеру «Победа», предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передано «России». В Пермь будут летать оба перевозчика. Также в случае дефицита на рынке его готова покрыть авиакомпания S7 Airlines.