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Фото: пресс-служба группы "ФосАгро"

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя совета директоров группы «ФосАгро», вице-президенту Российского союза химиков Андрею Гурьеву

Его поздравляет член Совета федерации, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин:

— Уважаемый Андрей Григорьевич! Поздравляю с замечательным днем рождения! Вас характеризуют комсомольский напор и обезоруживающая «мягкость» признанного мастера дзюдо, впечатляющая интуиция, способность объединять сильных и ответственных профессионалов. Желаю доброго здоровья, достойных собеседников и благоденствия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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