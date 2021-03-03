За занавесками полковника таилась коррупция Дело о взятках в Минобороны стартовало в судах с посадки и конфискации

В Москве вынесен первый приговор по громкому делу о взятках в продовольственном и других управлениях Минобороны. Гражданский специалист военного ведомства Александр Борувков, полностью признавший вину, получил за 368 млн руб. взяток шесть с половиной лет строгого режима. Между тем, по данным “Ъ”, у самого экс-начальника продуправления Александра Бережного суд по прокурорскому иску конфисковал элитную квартиру с машино-местом на юго-западе столицы, в которой только сантехника и занавески стоили 5 млн руб., а также две иномарки. Недвижимость была оформлена на пенсионерку, утверждавшую, что она заработала на квартиру, продавая корову и картошку.

Имущество полковника Бережного было изъято по иску столичного военного прокурора генерал-майора юстиции Владислава Приходченко. Последнему из главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, которое расследует громкое уголовное дело о взятках в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) в Минобороны, поступили материалы о том, что часть из откатов в размере 368 млн руб., полученных в 2014–2017 годах в составе группы злоумышленников, полковник Бережной мог использовать для покупки активов в столице.

Прежде всего следователи и прокуроры заинтересовались квартирой в ЖК «Квартал на Ленинском» (ул. Удальцова, д. 7, корп. 1) общей площадью 106,5 кв. м, которую, согласно документам, в феврале 2014 года приобрела Галина Птицина, мать супруги офицера Ирины Бережной. За элитную недвижимость пожилая женщина заплатила 20 млн руб., добавив еще 2 млн за машино-место в подвале новостройки.

На допросе госпожа Птицина сообщила, что большую часть суммы заработала, торгуя скотиной и сельхозпродукцией в Карачаево-Черкесии, а еще 9,5 млн руб. ей добавила мать полковника Анастасия Бережная.

Однако в ходе проверки выяснилось, что все свои накопления последняя потратила на квартиры в Ростове-на-Дону и Севастополе, а у госпожи Птициной были всего одна корова и небольшой участок под картошку, которые прибыли фактически не приносили, а в последнее время крупного рогатого скота семья женщины и вовсе не держала. При этом официальный доход семьи Птициных за 13 лет оказался в шесть раз меньше стоимости сделок по приобретению недвижимости.

Тем не менее, когда за ее зятем пришли сотрудники военной контрразведки ФСБ, женщина, как установили следствие и надзор за ним, попыталась защитить недвижимость от возможной конфискации, оформив на нее дарственные на детей подследственного Бережного.

В итоге было установлено, что настоящим владельцем недвижимости выступал экс-начальник продуправления военного ведомства.

Став обладателем элитного жилья и машино-места за 22 млн руб., полковник, по подсчетам участников расследования, вложил в ремонт квартиры с покупкой стройматериалов 3 млн руб., а еще 5 млн 291 тыс. 453 руб. потратил на сантехнику, занавески и четыре произведенных в Италии стула.

Кроме того, им были приобретены и оформлены на супругу автомобили BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб.

Также выяснилось, что полковник-тыловик являлся постоянным клиентом ЦУМа, где за полгода, используя карту привилегированного покупателя, оформленную на свое имя, потратил более 400 тыс. руб.

Таким образом, посчитали правоохранители, общие расходы полковника Бережного и его жены, за которые они не отчитались, составили более 34 млн руб., а общий доход семьи за трехлетний период, предшествовавший этим сделкам, оказался чуть менее 5 млн руб.

Объяснять следствию и прокуратуре несоответствие доходов и расходов полковник отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. При этом, правда, утверждал, что сделки проводились не им, а женой и ее матерью. Убедить в этом Никулинский райсуд, конфисковавший активы, а затем и Московский городской, в который члены семьи полковника обратились с жалобами, им не удалось. Примечательно, что Александр Бережной, несмотря на уголовное преследование, сам участвовал в судебных разбирательствах.

До того как оказаться под следствием, Александр Бережной с 2010 по 2012 год последовательно занимал должности начальника продовольственной службы управления тыла Дальневосточного военного округа и начальника продовольственной службы—замначальника управления тылового обеспечения Тихоокеанского флота. На основании приказов Минобороны России от 2012 и 2016 годов полковник возглавлял продовольственное управление департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, а затем продуправление военного ведомства, выделенное в отдельную структуру.

Как уже сообщал “Ъ”, в 2017 году полковник Бережной и его предполагаемые сообщники были задержаны и арестованы 235-м гарнизонным военным судом. По версии ГВСУ СКР, в период с февраля 2014 по август 2017 года за общее покровительство и в качестве откатов за выгодные контракты военные получили через посредника Александра Пожидаева в качестве взяток 368 млн 713 тыс. 800 руб. от предпринимателя Алексея Калитина, контролировавшего ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг». Компании в основном поставляли военному ведомству оборудование для кухонь и столовых.

Один из участников коррупционной схемы — бывший заместитель начальника управления проведения конкурентных процедур департамента государственных закупок Минобороны России Александр Борувков, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден в особом порядке Хамовническим райсудом Москвы. По обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий ему назначили шесть с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 368 млн руб. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного ущерба в размере 650 млн руб., нанесенного военному ведомству. Остальные обвиняемые сейчас знакомятся с материалами расследования, превышающими 700 томов.

Николай Сергеев