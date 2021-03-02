Страх террору не товарищ

Лоббисты финансового рынка предлагают разрешить заключение договоров по всем видам страхования с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. без идентификации клиента. Повышение «антиотмывочного» порога для сектора обосновывается его «высокой законопослушностью» и «отсутствием критических уязвимостей». Ранее правительственные поправки к соответствующему закону освобождали от идентификации только клиентов по ОСАГО и каско.

Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) направило в Госдуму заключение на правительственные поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации. В нем лоббисты предлагают освободить от идентификации операции клиентов по всем страховым полисам с премией до 40 тыс. руб.

Напомним, согласно правительственным поправкам, внесенным в Госдуму в начале февраля, упрощается идентификация клиентов — без нее автовладельцы смогут проводить платежи по каско и ОСАГО в размере до 40 тыс. руб. (сейчас порог — 15 тыс. руб.). Как тогда заявлял глава министерства Максим Решетников, «это упростит жизнь владельцам более 5 млн полисов страхования, поскольку при его оформлении новым клиентам не нужно будет ходить по кабинетам и собирать справки». Для упрощенной же идентификации поправками вводится право клиента предъявлять водительское удостоверение.

В своем заключении НСФР указывает, что минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась уже больше десяти лет.

«С учетом инфляционного фактора за указанный период предлагается увеличить до 40 тыс. руб. минимальную сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация, по всем видам страхования, подпадающим под действие закона №115-ФЗ»,— говорится в заключении объединения.

По мнению участников финансового рынка, изменения приведут к снижению регуляторной нагрузки на страховые организации, а также к повышению удобства пользования клиентами страховыми услугами.

При этом качество системы ПОД/ФТ в результате не ухудшится, поскольку обязанность страховщиков обращать внимание на любые подозрительные операции клиентов независимо от суммы совершаемой операции сохранится.

Единообразную пороговую сумму в размере 40 тыс. руб. целесообразно установить по всем видам страхования еще и потому, что с точки зрения антиомывочного законодательства отсутствуют дополнительные риски при иных видах страхования по сравнению с ОСАГО и каско, считают на финрынке. В доказательство приводится публичный отчет Росфинмониторинга «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов» от 20 июня 2018 года. В нем в отношении страхового сектора сделаны следующие выводы: в целом характерны высокая законопослушность и информированность о рисках в сфере ПОД/ФТ; критических уязвимостей не зафиксировано; заявлена тенденция к дальнейшему снижению уровня риска.

Страховой сектор также не отнесен к перечню отраслей с повышенным уровнем риска коррупции, что подтверждается типологическим отчетом ФАТФ «Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции».

В заключении НСФР также говорится о том, что следует учесть, что клиент может в один день заключить несколько договоров страхования с премией в 40 тыс. руб., в этом случае его также не стоит подвергать идентификации.

Кроме того, предлагается предоставить страховщикам право проводить обновление информации по клиентам по аналогии с негосударственными пенсионными фондами — один раз в три года.

На страховом рынке ожидаемо поддержали выводы НСФР. Как говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, ВСС неоднократно выдвигал аналогичные предложения. По его словам, это расширит возможности цифровизации сегмента и сократит избыточное регулирование, поскольку страховой рынок с точки зрения антиотмывочного законодательства имеет очень низкие риски. «Институты страхования достаточно редко используются для этих целей,— говорит господин Дубровин.— Кроме того, по большинству продуктов 15 тыс. руб.— это не те суммы, которые сопоставимы с порогом ФАТФ в €15 тыс.».

По словам заместителя главы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, новый порог в 40 тыс. руб. облегчит операционную деятельность страховщиков, поскольку именно компании, а не агенты передавали эти сведения в Росфинмониторинг в подавляющем большинстве случаев.

Идентификация же по водительскому удостоверению позволит сократить время и документооборот. «Клиента проверяет и брокер, и страховщик, и перестраховщик, зачем столько, если можно одну проверку по всей цепочке распространить, это бы ускорило процессы»,— согласен и глава брокера «РТ Страхование» Николай Галушин.

Татьяна Гришина