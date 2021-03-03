Сбербанк поплыл по ипотечению

Сбербанк последним в первой десятке российских банков серьезно увеличил лимиты на рефинансирование ипотеки. Максимальная сумма по таким программам выросла почти втрое, до 27,5 млн руб., следуя «за рыночным спросом». В то же время у других крупных банков лимиты на рефинансирование уже составляют 30–50 млн руб. По мнению экспертов, Сбербанк пытается таким образом переманить состоятельных заемщиков, однако сделать это будет непросто — они наиболее консервативны.

Сбербанк 2 марта почти втрое увеличил максимально возможную сумму ипотеки при рефинансировании для заемщиков из других банков. Если раньше максимальная сумма составляла 9,5 млн руб., то теперь — 27,5 млн руб.

Заявку на рефинансирование можно подать онлайн, а предоставить решение банк обещает в течение двух дней. Рефинансирование доступно по ставке 7,9%, что ниже, чем в среднем среди крупнейших игроков. По данным «Русипотеки», на середину декабря 2020 года средняя ставка по рефинансированию кредитов заемщиков сторонних банков составляла 8,23% (по топ-20 банкам).

Как пояснил “Ъ” директор дивизиона «Домклик» «Сбера» Николай Васев, в первую очередь увеличение суммы рефинансирования продиктовано спросом.

«Клиенты, обратившиеся за рефинансированием ипотеки,— это прежде всего заемщики, подтвердившие свою платежеспособность, так как одно из требований — отсутствие просроченной задолженности. Таким клиентам предлагается увеличенная сумма кредита на рефинансирование с учетом возможности погашения ипотеки, других кредитов и получения до 1 млн руб. на личные цели»,— говорит он. На сегодня, добавляют в «Сбере», спрос на рефинансирование ипотеки остается стабильным, его доля от общих выдач банка составляет около 3%.

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Среди крупнейших банков по выдаче ипотеки самый большой лимит при рефинансировании доступен в Альфа-банке и «ФК Открытие» — 50 млн руб. У ВТБ и банка «Дом.РФ» — 30 млн руб., в ГПБ — 45 млн руб., в Райффайзенбанке — 26 млн руб., в ПСБ и РСХБ — 20 млн руб. В Росбанке максимальная сумма кредита в денежном эквиваленте не установлена.

По данным Национального бюро кредитных историй, структура действующих ипотечных кредитов по размерам распределяется следующим образом (по количеству кредитов): ипотека 1-3 млн руб. составляет львиную долю — 64,7%, ее доля за год снизилась на 1,2 процентного пункта (п. п.), до 1 млн руб.— 14,3% (снижение на 1,8 п. п.), 3–5 млн руб.— 14,1% (рост на 1,6 п. п.), 5–10 млн руб.— 5,6% (рост на 1.1 п. п.), свыше 10 млн руб.— 1,2% (рост на 0,2 п. п.).

В части рефинансирования Сбербанк в основном занимается развитием программ для перекредитования заемщиков других банков, а не собственных.

В начале февраля, например, Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, выданной в сторонних банках на покупку апартаментов. В конце декабря 2020 года зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости» говорил, что банк пока не планирует запускать рефинансирование ипотеки собственных заемщиков.

«Сейчас на рынке проявляется тенденция к увеличению сумм по ипотечным кредитам. С одной стороны, это может сигнализировать о том, что банки ожидают замедления выдач и пытаются сыграть на опережение,— говорит главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко,— и хотят таким образом за счет более крупных сумм сохранить или нарастить объем портфеля». В то же время подобные предложения отчасти имеют и маркетинговую цель — Сбербанк хочет привлечь чужие ипотечные портфели, добавляет господин Гордейко. Однако, предупреждает он, «не факт, что такой ход будет успешным», поскольку обычно более состоятельный сегмент ипотечных заемщиков не слишком склонен к смене кредитной организации.

Ольга Шерункова