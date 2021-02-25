Хирурги прооперировали арестованного мэра Томска

Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в томском НИИ онкологии, сообщила “Ъ-Сибирь” адвокат чиновника Марина Вихлянцева.

Ранее госпожа Вихлянцева рассказала, что еще в январе 2021 года ее подзащитному была рекомендована хирургическая операция. 5 февраля он был помещен в НИИ онкологии, но к дополнительному обследованию и подготовке к операции он приступил на прошлой неделе.

Как сообщалось, 19 февраля следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области завершило расследование и направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело в отношении градоначальника. Ему вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а так же превышение должностных полномочий (ст. 286).

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Ивана Кляйна в середине ноября 2020 года. В отношении градоначальника завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство. На время следствия его отстранили от должности.

Подробнее о том, как чиновника подозревают в незаконном выделении земли для своей дочери, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэру добавили дел».

Екатерина Лукашевич