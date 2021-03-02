«Евровидение» пройдет в урезанном формате

Организаторы международного конкурса «Евровидение» утвердили сокращенный сценарий его проведения в 2021 году, сообщается на его сайте. Команды каждой страны должны будут ехать в меньшем составе, чем обычно. Кроме того, ограничено число журналистов, которые смогут присутствовать на мероприятии. Решение о присутствии публики пока не принято. Конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая.

«Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса песни "Евровидение", когда все артисты будут выступать вживую в Роттердаме,— сказал куратор проекта Мартин Остердаль.— При этом здоровье и безопасность всех присутствующих, включая команду и прессу, являются нашим главным приоритетом».

Живые репетиции и выступления пройдут в роттердамской Ahoy Arena, говорится в сообщении. Во время конкурса там смогут присутствовать до 500 журналистов, еще 1000 смогут освещать событие онлайн в новом пресс-центре. Отмечается, что за пять дней до вылета в Нидерланды участникам конкурса рекомендуется пройти карантин. Все они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

Напомним, в 2020 году конкурс должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь участники «Евровидения» должны будут подготовить новые песни, им нельзя будет использовать композиции 2020 года. При этом организаторы разрешили менять или оставить прежних исполнителей. 18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году. Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней «Uno». Представитель РФ в 2021 году определится 8 марта.

Об отмене «Евровидения» в 2020 году — в материале “Ъ” «Запрись и пой».