3 марта пройдет всероссийская проверка системы оповещения населения

МЧС России предупредило, что 3 марта во всех регионах страны в тестовом режиме включат электросирены и громкоговорители, которые с 10:40 по местному времени начнут подавать сигнал «Внимание всем!». Кроме того, будет протестировано замещение эфира на российских общедоступных теле- и радиоканалах.

«3 марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней,— сообщается на сайте МЧС.— Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

МЧС России просит граждан сохранять спокойствие и помнить, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые. Помимо 3 марта проверка системы оповещения в России запланирована на 6 октября.

Вчера, 1 марта, в Госдуму внесли законопроект, регламентирующий проведение эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В частности, документ делает эвакуацию обязательной для граждан России.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Гражданам предписано эвакуироваться».