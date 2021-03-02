Министерства обороны Белоруссии и России подписали программу стратегического партнерства

Министерства обороны Белоруссии и России впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов. Детали он не уточнил.

«Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между Министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией»,— сообщил господин Воинов по итогам совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны страны.

Александр Лукашенко рассказал, что сотрудничество в военной сфере обсуждалось на переговорах с Владимиром Путиным. Они состоялись в Сочи 22 февраля. По словам господина Лукашенко, белорусская армия намерена перенимать опыт российской, осваивать новое вооружение. «Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано»,— сказал он на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (цитата по БелТА).

Господин Лукашенко также предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах, чтобы на них могли летать и россияне, и белорусы. «А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого»,— заявил он.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».