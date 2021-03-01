Власти Германии обсудят с США вопрос отмены санкций против Nord Stream 2

Правительство ФРГ продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против Nord Stream 2 с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге.

«Правительство ФРГ на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при президенте Трампе. Оно тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран--членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США»,— говорится в сообщении.

Ранее бывший посол ФРГ в США и глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер предложил три сценария, при которых строительство «Северного потока-2» может быть успешно завершено. По его словам, проект остается одной из крупнейших внешнеполитических проблем ФРГ и требует скорейшего решения.

Против завершения трубопровода выступают США. В январе 2021 года они ввели очередные санкции в отношении проекта. Сейчас строительство газопровода из России через Балтийское море в Германию завершено более чем на 93%. «Газпрому» осталось уложить около 160 км трубы. Запустить проект компания намерена до конца года.

О последствиях санкций — в публикации “Ъ” «Северный истек».