Сергей Морозов в самоволку не собирается

Глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал найти и привлечь к ответственности авторов анонимного Telegram-канала, сообщившего, что он якобы готов выдвигаться на новый срок вопреки решению президента. Это уже не первое обращение господина Морозова в полицию, и наказать клеветников не составит труда, говорят в его администрации. Эксперт уверен, что губернатор не пойдет на выборы без поддержки Владимира Путина, однако будущее Сергея Морозова пока действительно под вопросом, отмечают источники “Ъ” в администрации президента.

«Думаю, не тяжело найти в Ульяновской области этих товарищей, все мы знаем их имена. Это откровенная ложь,— заявил 1 марта Сергей Морозов, комментируя публикацию Telegram-канала "Политбюро 3.0".— Готов даже, чтобы меня на детекторе лжи проверили. Те, кто это выдумал, пусть несут юридическую ответственность, а потом и политическую».

Речь идет о посте, размещенном в «Политбюро 3.0» днем 28 февраля. В нем приведены слова, якобы сказанные господином Морозовым на «закрытом совещании». По утверждению Telegram-канала, губернатор заверил подчиненных, что будет участвовать в сентябрьских выборах, даже «если президент не подтвердит его полномочия»: «Я все равно буду баллотироваться в губернаторы и выиграю эти выборы. Это будет серьезный вызов, но я знаю, что народ меня поддержит». Публикация широко разошлась в политическом сегменте Telegram, и уже утром в понедельник глава Ульяновской области заявил, что она является клеветой.

Напомним, Сергей Морозов занимает пост губернатора с 2005 года. Он дважды выигрывал прямые выборы и дважды назначался на должность заксобранием по представлению президента. На текущий момент господин Морозов является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав регионов. Его полномочия истекают в сентябре.

«Заявление в УМВД уже готовится и в ближайшее время будет направлено»,— сообщил “Ъ” глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский. По его словам, Сергей Морозов не произносил таких слов, поэтому публикация является «фейком и клеветой», за которую авторам грозит уголовная ответственность (ст. 128.1 УК РФ).

Господин Преображенский уверен, что авторы Telegram-канала намеренно «противопоставляют губернатора руководству страны».

Это будет уже не первое обращение Сергея Морозова в МВД по поводу «клеветнических и оскорбительных» публикаций «Политбюро 3.0», но в этот раз заявление может быть направлено и в ФСБ, поскольку «в какой-то степени это касается и государственной безопасности», пояснил чиновник.

Источники в окружении Сергея Морозова заверили “Ъ”, что не слышали от него таких слов, и выразили сомнение, что он «вообще мог такое сказать». «Конечно, бывает, что вылетает что-то не всегда продуманное, но такое — вряд ли»,— сказал один из собеседников. Ульяновский политолог Николай Васин тоже сомневается, что губернатор мог сделать подобное заявление: «За все время руководства регионом он ни разу не высказывал чего-либо, что могло противоречить позиции президента». Эксперт уверен, что без поддержки Владимира Путина шансы на победу на предстоящих выборах у Сергея Морозова минимальны: «В большой политике он далеко не новичок и понимает это».

Как ранее сообщал “Ъ”, Сергей Морозов находится в «зоне риска» — условном списке губернаторов, которые могут быть отправлены в отставку по решению Кремля. Сейчас, по словам источника “Ъ” в администрации президента, ситуация не изменилась: «Не в пользу губернатора говорит усталость электората». При этом в качестве возможного преемника господина Морозова осведомленные источники “Ъ” ранее называли сенатора от Московской области Алексея Русских (КПРФ). Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал “Ъ”, что «не исключает, что под этим слухом имеются основания».

Сергей Титов, Ульяновск; Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова