Бюджет хочет выйти из «Комы»

К кинокомпании «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов подан новый иск из-за провалившегося в прокате фильма «Кома». Фонд кино хочет взыскать с продюсеров 65млн руб. возвратных субсидий в проект. «Большое кино» рассчитывает договориться с фондом о мировом соглашении, как с другими инвесторами — кинокомпанией «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна. Но сам фонд, долги перед которым по проектам разных компаний уже превысили 1млрд руб., рассматривает мировую только в судебном порядке.

Фонд кино подал иск к ООО «Кинокомпания "Большое кино"» братьев Сарика и Гевонда Андреасянов и к Гевонду Андреасяну на 65 млн руб., обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Иск зарегистрирован 25 февраля, дата рассмотрения еще не назначена. Требования фонда связаны с инвестициями в проект «Большого кино» «Кома» (фантастический полнометражный фильм, который вышел в прокат 30 января 2020 года), пояснил “Ъ” Гевонд Андреасян. В фонде это подтвердили.

Речь идет о возвратных инвестициях в проект и штрафах. Фонд кино выделил «Большому кино» 40 млн руб. безвозвратно и 60 млн руб.— беспроцентный кредит, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (контролируется фондом).

По словам Гевонда Андреасяна, компания обсуждает график погашения задолженности. «Мы хотим погасить долг до конца 2022 года, уже сделали первый платеж и планируем подписать мировое соглашение»,— говорит он. В фонде отметили, что решение о мировом соглашении будет принято «в рамках судебного заседания».

Весь бюджет «Комы» составил 250 млн руб., в российском прокате фильм собрал 151 млн руб. Ранее «Большое кино» заявляло, что из-за пандемии проект потерял потенциальные доходы от зарубежного проката. С другим инвестором проекта — кинокомпанией «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна — «Большое кино» в январе подписало мировое соглашение (см. “Ъ” от 18 января). «Марс Медиа» отказалась от части претензий в обмен на права на сам фильм, а также другую картину Сарика Андреасяна — «Робо».

В целом за время пандемии долг продюсеров перед Фондом кино по возвратным субсидиям превысил 1 млрд руб., утверждает источник на кинорынке.

По его словам, сроки возврата нарушили около 20 компаний, «на время вынужденных закрытий кинотеатров продюсерам удавалось договориться с фондом об отсрочках, но из-за невозвратов существенно снизился объем свободных средств фонда, и больше он ждать не готов».

58,8 процента составило сокращение объема кассовых сборов российского рынка кинопроката по итогам 2020 года, по данным Фонда кино

Продюсеры надеются на мирное урегулирование претензий фонда. Владелец «Русской Фильм Группы» (РФГ) Алексей Петрухин рассказал, что его предложение по возврату долга в течение трех лет фонд отклонил, а новую схему погашения за два года будет рассматривать попечительский совет фонда. «Чтобы вернуть все деньги сразу, у компании нет актива»,— отметил он. Иск к РФГ на 222 млн руб. из-за инвестиций в фильм «Тайна печати дракона» фонд подал в августе (см. “Ъ” от 18 августа 2020 года).

Режиссер фильма «Вратарь галактики» Джаник Файзиев также ведет переговоры с фондом, рассказал он “Ъ”. На этот проект были выделены субсидии на условиях возврата в размере 200 млн руб.

Источник на кинорынке утверждает, что господин Файзиев предложил фонду рассрочку долга на три года.

Фонду кино, как и любому кредитору, выгоднее утверждать мировое соглашение именно в суде, отмечает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. «В случае нарушения договоренностей это дает ему возможность арестовывать счета и иное имущество должника»,— объясняет она. Продюсеры же, по ее мнению, в переговорах с фондом вправе указывать на то, что пандемия стала форс-мажорным обстоятельством. Форс-мажор не прекращает само обязательство, но должник, по словам госпожи Шляпниковой, освобождается от ответственности за возможные нарушения, вызванные непреодолимой силой.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева