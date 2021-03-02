С излишечным рвением

Законопроект о направлении излишков пенсионных накоплений, оставшихся после ликвидации ряда НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вызвал резкую критику Минтруда и Минфина. Оба министерства считают, что профицит нужно разделить между 100 тыс. клиентов этих НПФ. Но ЦБ называет деньги своими и поддерживает депутатов, внесших законопроект в Госдуму.

Минтруд и Минфин на заседании рабочей группы Госдумы по НПФ выступили против внесенного рядом депутатов во главе с Анатолием Аксаковым законопроекта, по которому профицит средств пенсионных накоплений, полученный в ходе ликвидации фондов, может быть направлен в ФГПН. Об этом рассказали несколько участников встречи. По их словам, министерства считают, что выявленные средства нужно направить в ПФР, чтобы разнести по счетам клиентов фондов, где были выявлены излишки.

Профицит средств пенсионных накоплений был выявлен у пяти ликвидируемых НПФ и на начало этого года составлял 429 млн руб. (см. “Ъ” от 27 января). По данным Минфина, у фондов было 100,2 тыс. клиентов. Объем ФГПН на начало года составлял 4,3 млрд руб. Средства фонда должны направляться на выплату возмещения застрахованным лицам, с 2015 года не было ни одного гарантийного случая по НПФ.

Согласно позиции ЦБ, которую представил первый зампред Сергей Швецов, поскольку регулятор перечислил в ПФР взносы застрахованных лиц ликвидируемых НПФ, то «это не деньги пенсионеров» и что эти средства можно «трактовать как частично деньги ЦБ и частично деньги пенсионеров». Топ-менеджер ЦБ также уточнил, что регулятор провел консультацию с ПФР и «разнести их по счетам практически невозможно» и простое решение — «направить их на увеличение ФГПН». Как отметили в ЦБ, регулятор через АСВ исполнил обязательства перед застрахованными лицами ликвидируемых НПФ, покрыв убытки фондов за счет собственных средств. С 2014 года эти средства инвестируются ПФР и на них начисляется инвестдоход. Его экономическая суть — переоценка активов в ходе ликвидационных процедур, которая не имеет отношения к обязательствам перед застрахованными лицами.

На заседании рабочей группы замминистра труда Андрей Пудов заявил, что «те средства, которые остались после удовлетворения требований всех кредиторов, должны отдаваться не АСВ, а непосредственно в ПФР для разнесения их пропорционально по счетам застрахованных лиц», что позволит частично компенсировать «их потери в связи с тем, что на счета был разнесен лишь номинал». В Минфине также полагают, что разнесли на счета клиентов фондов лишь номинал. Министерство проконсультировалось с ПФР и в случае передачи излишков туда «проблем с разнесением не будет», заявил его представитель. Присутствовавший на заседании зампредправления ПФР Николай Козлов подтвердил слова чиновника.

Представитель АСВ заявил, что застрахованным лицам на счета был разнесен и инвестдоход. Однако забыл уточнить, что инвестдоход, включенный в конкурсную массу после удовлетворения требований ЦБ, во-первых, разносился на конец года, предшествовавшего тому, в котором случился отзыв лицензии, а во-вторых, не сразу, а по мере реализации активов фондов. Об этом рассказал “Ъ” бывший топ-менеджер одного из ликвидируемых НПФ.

«Средства пенсионных накоплений, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, должны быть переданы действующему страховщику и учтены на счетах застрахованных лиц, тем самым обеспечивая пенсионные права граждан на накопительную пенсию и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений»,— заявили в ПФР. Ранее позицию, что средства должны быть возвращены гражданам, поддержала Национальная ассоциация НПФ. «Учитывая репутационные издержки, которые понесла накопительная компонента ОПС в последние годы, любое решение, принятое в пользу простых людей, поможет восстановлению доверия граждан к системе»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. На рабочей группе было принято решение продолжить работу над законопроектом, учтя замечания всех ведомств.

Илья Усов