С излишечным рвением

Законопроект о направлении излишков пенсионных накоплений, оставшихся после ликвидации ряда НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вызвал резкую критику Минтруда и Минфина. Оба министерства считают, что профицит нужно разделить между 100 тыс. клиентов этих НПФ. Но ЦБ называет деньги своими и поддерживает депутатов, внесших законопроект в Госдуму.
Минтруд и Минфин на заседании рабочей группы Госдумы по НПФ выступили против внесенного рядом депутатов во главе с Анатолием Аксаковым законопроекта, по которому профицит средств пенсионных накоплений, полученный в ходе ликвидации фондов, может быть направлен в ФГПН. Об этом рассказали несколько участников встречи. По их словам, министерства считают, что выявленные средства нужно направить в ПФР, чтобы разнести по счетам клиентов фондов, где были выявлены излишки.
Профицит средств пенсионных накоплений был выявлен у пяти ликвидируемых НПФ и на начало этого года составлял 429 млн руб. (см. “Ъ” от 27 января). По данным Минфина, у фондов было 100,2 тыс. клиентов. Объем ФГПН на начало года составлял 4,3 млрд руб. Средства фонда должны направляться на выплату возмещения застрахованным лицам, с 2015 года не было ни одного гарантийного случая по НПФ.
Согласно позиции ЦБ, которую представил первый зампред Сергей Швецов, поскольку регулятор перечислил в ПФР взносы застрахованных лиц ликвидируемых НПФ, то «это не деньги пенсионеров» и что эти средства можно «трактовать как частично деньги ЦБ и частично деньги пенсионеров». Топ-менеджер ЦБ также уточнил, что регулятор провел консультацию с ПФР и «разнести их по счетам практически невозможно» и простое решение — «направить их на увеличение ФГПН». Как отметили в ЦБ, регулятор через АСВ исполнил обязательства перед застрахованными лицами ликвидируемых НПФ, покрыв убытки фондов за счет собственных средств. С 2014 года эти средства инвестируются ПФР и на них начисляется инвестдоход. Его экономическая суть — переоценка активов в ходе ликвидационных процедур, которая не имеет отношения к обязательствам перед застрахованными лицами.
На заседании рабочей группы замминистра труда Андрей Пудов заявил, что «те средства, которые остались после удовлетворения требований всех кредиторов, должны отдаваться не АСВ, а непосредственно в ПФР для разнесения их пропорционально по счетам застрахованных лиц», что позволит частично компенсировать «их потери в связи с тем, что на счета был разнесен лишь номинал». В Минфине также полагают, что разнесли на счета клиентов фондов лишь номинал. Министерство проконсультировалось с ПФР и в случае передачи излишков туда «проблем с разнесением не будет», заявил его представитель. Присутствовавший на заседании зампредправления ПФР Николай Козлов подтвердил слова чиновника.
Представитель АСВ заявил, что застрахованным лицам на счета был разнесен и инвестдоход. Однако забыл уточнить, что инвестдоход, включенный в конкурсную массу после удовлетворения требований ЦБ, во-первых, разносился на конец года, предшествовавшего тому, в котором случился отзыв лицензии, а во-вторых, не сразу, а по мере реализации активов фондов. Об этом рассказал “Ъ” бывший топ-менеджер одного из ликвидируемых НПФ.
«Средства пенсионных накоплений, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, должны быть переданы действующему страховщику и учтены на счетах застрахованных лиц, тем самым обеспечивая пенсионные права граждан на накопительную пенсию и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений»,— заявили в ПФР. Ранее позицию, что средства должны быть возвращены гражданам, поддержала Национальная ассоциация НПФ. «Учитывая репутационные издержки, которые понесла накопительная компонента ОПС в последние годы, любое решение, принятое в пользу простых людей, поможет восстановлению доверия граждан к системе»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. На рабочей группе было принято решение продолжить работу над законопроектом, учтя замечания всех ведомств.
ЦБ хочет сделать вознаграждение НПФ относительным
На заседании рабочей группе по НПФ в Госдуме, проведенного 1 марта, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что ему нравится одна из обсуждаемых инициатив в области изменения системы вознаграждения пенсионных фондов. По его словам, вместо переменной части вознаграждения (success fee) от абсолютного инвестиционного дохода, которая сейчас составляет 15%, может быть введено вознаграждение от реального дохода. То есть за вычетом инфляции, которая будет являться базовым обязательством фондов. Сейчас для пенсионных резервов и накоплений действует различная система вознаграждения. По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), фонд после того, как его управляющая компания (УК) взяла вознаграждение, имеет право на 15% success fee от полученного абсолютного дохода. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) НПФ имеет право брать в течение года 0,75% постоянной части вознаграждения (management fee) от объема пенсионных накоплений, а также в конце года — 15% success fee от полученного абсолютного дохода.