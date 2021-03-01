Новый Mercedes-Benz C-Class может стать электромобилем

Компания Mercedes-Benz не исключила, что после 2024 года новое поколение модели C-Class получит полностью электрическую версию, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя производства немецкой марки Маркуса Шефера.

S-Class и C-Class с двигателями внутреннего сгорания построены на платформе MRA, тогда как электрический EQS будет иметь платформу MEA, а для EQC должны разработать платформу MMA, которая с 2024 года станет использоваться для компактных и среднеразмерных электромобилей.

Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками. При этом премьера нового поколения седана и универсала Mercedes-Benz C-Class с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями состоялась в феврале 2021 года.