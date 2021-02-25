Mercedes-Benz показал новое поколение седана и универсала C-Class

Mercedes-Benz C-Class и Mercedes-Benz C-Class Estate. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Estate. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Estate. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Estate. Фото: Mercedes-Benz

Дизайн автомобилей выполнен в фирменной стилистике современных моделей немецкой марки, но салон у C-Class поменялся полностью. Машина оснащается цифровой панелью приборов (10,25 или 12,3 дюйма) и мультимедийной системой MBUX (9,5 или 11,9 дюйма), а также доступен проекционный дисплей.

C-Class поколения W206 стал длиннее, шире и ниже своего предшественника. В качестве опции доступны фары Digital Light, каждая из которых содержит 1,3 млн подвижных микрозеркал и может проецировать на дорогу различные символы и предупреждения, в качестве допоборудования заявлены наличие адаптивного круиз-контроля, адаптивной подвески или спортивного шасси, а также ряд других опций.

Новинка построена на упрощенной платформе MRA от Mercedes-Benz S-Class (W223), представленного осенью 2019 года, но при этом C-Class получил полноуправляемое шасси.

Линейка моторов новой модели будет включать в себя рядные 4-цилиндровые агрегаты, дизельные (200-сильная С220d с 2-литровым мотором и C300d с 265-сильным вариантом этого же двигателя) и бензиновые (150-сильный C180 с 1,5-литровым мотором, С200 с 204-сильной модификацией этого двигателя, а также C300 с 258-сильным 2-литровым мотором, причем все агрегаты дополнены 20-сильным электрогенератором EQ Boost).

Будут доступны две гибридных версии — C300e и C300de — на базе бензиновых и дизельных двигателей, дополненных 129-сильными электромоторами и батареей на 25,4 кВт/ч, позволяющей проезжать на электротяге до 100 км со скоростью до 140 км/ч. Все моторы сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом — полный привод доступен только для бензиновых C200 и C300.

Продажи нового Mercedes-Benz C-Class в Европе начнутся летом 2021 года. В России доступны будут только седаны C180 и C200 4Matic, прием заказов на которые начнется в марте.