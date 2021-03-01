Fix Price планирует привлечь до $1,7 млрд на IPO в Лондоне

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price установила ориентир цены размещения глобальных депозитарных расписок в рамках первичного публичного размещения (IPO). Диапазон составил $8,75–9,75 за глобальную депозитарную расписку (ГДР). Компания планирует разместить до 170 млн ГДР, что предполагает привлечение от $1,5 млрд до $1,7 млрд.

Компания отметила, что установленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации $7,4–8,3 млрд, сообщается на сайте Лондонской биржи. Сбор заявок инвесторов в рамках IPO пройдет с 1 по 4 марта, окончательную цену предложения могут объявить 5 марта. Начало торгов на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.

15 февраля Fix Price объявила о намерении провести IPO в Лондоне. Предполагается, что часть бумаг продадут текущие акционеры — основатели Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. По словам источника “Ъ”, при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.

Подробнее — в материале “Ъ” «Fix Price открывается биржам».