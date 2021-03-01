В России прекращено автоматическое начисление выплат на детей до трех лет

В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со средним доходом ниже двух прожиточных минимумов. Ранее процедура продления выплат была автоматической, ее упрощали из-за пандемии.

Переоформлять пособие на детей до трех лет нужно ежегодно, после каждого дня рождения ребенка. Родителям необходимо собрать и лично подать все необходимые документы, также нужно сообщать органам соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.