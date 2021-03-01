Минприроды отказалось от идеи замораживать дивиденды из-за ущерба природе

Минприроды исключило ограничение на выплату дивидендов из законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, сообщает РБК со ссылкой на новую версию законопроекта.

Исключить запрет на выплату дивидендов до полного возмещения вреда окружающей среде предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представители которого входят в рабочую группу по подготовке поправок. В феврале президент РСПП Александр Шохин направил замглавы Минприроды Светлане Радченко письмо. В нем он указал, что запрет противоречит положениям законодательства в отношении права природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде.

В предыдущей версии законопроекта также был пункт о приоритетности выплат на устранение экологического вреда над любыми другими, в том числе на выходное пособие сотрудникам при банкротстве компаний. На заседании общественного совета Минприроды 25 февраля директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский выступил против ограничений на выплату дивидендов. Исключить приоритетность выплат на ликвидацию накопленного ущерба над любыми другими обязательствами при банкротстве также ранее предлагал господин Шохин.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Природу обезопасят ограничением дивидендов».