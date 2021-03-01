Трамп предрек энергозависимость США от России при демократах

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в ведении политики, которая, по его мнению, приведет к топливной зависимости США от России и стран Ближнего Востока. Он заявил, что его администрация превратила США в мировую энергетическую державу, а демократы превращают их в страну энергетических катастроф.

«Цены на энергию поднимутся до неба, в том числе счета за электричество и любые другие счета, связанные с энергией. Мы будем полагаться в вопросах нефти на Россию и Ближний Восток»,— сказал господин Трамп свое мнение насчет того, к чему приведет политика нынешней администрации США, во время выступления на консервативной конференции CPAC (трансляцию ведет канал Fox News на YouTube). Он отдельно осудил нынешнего президента Джо Байдена за возвращение США в Парижское соглашение по климату, а также в отмене строительства нефтепровода Keystone XL в Канаду.

«Они постоянно говорили: Россия, Россия, Россия. Что этот тип сделал насчет России? — сказал Дональд Трамп, имея в виду себя. — У меня была нефть, за которую им пришлось доплачивать, чтобы ее вывезли. Помните, когда они собирались дать 37 (долларов. — “Ъ”) за баррель, лишь бы ее забрали?»

Выступление господина Трампа на CPAC стало его первым появлением на публике с момента ухода с поста президента в январе 2020 года. Выступая перед консерваторами, он повторил мысль о том, что считает себя победителем президентских выборов 2020 года, и допустил возможность баллотироваться в 2024 году.

О юридических рисках бывшего президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп оказался в группе исков».