Мосгорсуд объяснил свое решение по делу «Ив Роше» Навального

Мосгорсуд опубликовал определение апелляционной коллегии суда по решению по делу «Ив Роше» Алексея Навального. Суд не засчитал время на лечение как уклонение от надзора, но считает, что оппозиционер систематически не являлся на регистрацию в установленные дни. Кроме того, Мосгорсуд считает, что ЕСПЧ не вправе давать российским судам указания.

Мосгорсуд ранее оставил в силе решение Симоновского райсуда о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Политик должен провести в колонии 2,5 года. Защита во время заседания Мосгорсуда просила приобщить решение ЕСПЧ, который 17 февраля в качестве обеспечительной меры постановил немедленно освободить оппозиционера.

«Условно осужденный Навальный в течение испытательного срока систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке на регистрацию в дни, установленные судом и инспекцией, более двух раз в течение одного года, что, бесспорно, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда»,— говорится в определении суда. Также суд отметил, что оппозиционер не предоставил данные о своем местонахождении после выписки из берлинской клиники.

Мосгорсуд считает, что решение ЕСПЧ не может быть принято во внимание. «Указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу; данный вопрос может быть разрешен только судом РФ в соответствии с требованиями национального законодательства»,— говорится в определении.

Алексей Навальный не признал свою вину. Он заявлял, что ФСИН изменила даты, в которые он был обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, и, хотя он посещал инспекцию по старому графику, не засчитала ему явку в эти дни.

Подробнее о решении Мосгорсуда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».