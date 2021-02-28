Власти Германии предупредили об исках в случае остановки «Северного потока-2»

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце выступила в поддержку проекта «Северный поток-2». В интервью Welt am Sonntag она заявила, что страна не может сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа. Госпожа Шульце отметила, что Германия может столкнуться с исками о компенсации.

«Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ в этом десятилетии и в следующем»,— сказала она. «Кроме того, мы рискуем столкнуться с требованиями компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект»,— предупредила министр.

Ранее бывший посол ФРГ в США и глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер предложил три сценария, при которых строительство «Северного потока-2» может быть успешно завершено. По его словам, проект остается одной из крупнейших внешнеполитических проблем ФРГ и требует скорейшего решения.

Против завершения трубопровода выступают США. В январе 2021 года они ввели очередные санкции в отношении проекта. Сейчас строительство газопровода из России через Балтийское море в Германию завершено более чем на 93%. «Газпрому» осталось уложить около 160 км трубы. Запустить проект компания намерена до конца года.

О последствиях санкций читайте в публикации “Ъ” «Северный истек».