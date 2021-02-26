Пассажиропоток общественного транспорта в Петербурге не восстановился до обычных значений

Пассажиропоток общественного транспорта в Петербурге на четверть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные комитета по транспорту.

По состоянию на 24 февраля наземный транспорт и метро перевезли 4,1 млн человек. Данный результат на 21% ниже, чем в феврале 2020 года. Снижение пассажиропотока в метрополитене, по сравнению с прошлым годом, составило 22%.

В период пандемии общественный транспорт фиксировал снижение числа пассажиров на 80% от обычных значений.

Напомним, что ранее в ГУП «Петербургский метрополитен» заявляли, что в текущем году ожидают снижение пассажиропотока на 22%.