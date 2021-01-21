Петербургский метрополитен ожидает снижение пассажиропотока в 2021 году

ГУП «Петербургский метрополитен» в 2021 году может обслужить около 595 млн человек, на 22% меньше, чем было до пандемии коронавируса, в 2019 году. Об этом “Ъ-СПб” сообщил начальник предприятия Евгений Козин.

«В 2021 году по отношению к 2019 году мы планируем обслужить на 22% меньше пассажиров. Объем транспортной работы сократится на 7%», — заявил он. В 2019 году ГУП перевез 762 млн пассажиров. Показатели пассажиропотока на общественном транспорте Петербурга в 2020 году в среднем на 30-35% ниже прошлогодних, сообщили “Ъ-СПб” в комитете по транспорту.

Прошлый год был для ГУП «Петербургский метрополитен» убыточным, добавил господин Козин.

«В 2020 году мы говорим об убытке, но плановом, который нам удалось минимизировать. План 2020 года по выручке от продажи билетов был 23 млрд рублей, реально мы получили 16 млрд рублей. Прибыль от прочей деятельности была запланирована на уровне 1,15 млрд рублей, реально мы получили 925 млн рублей. Транспортная работа была оптимизирована, расходы снижены на общую сумму 3,1 млрд рублей, этого получилось добиться за счет сокращения работы метрополитена, закрытия 17 вестибюлей и одной станции "Зенит". Мы также отложили ряд ремонтов, которые не были критичны с точки зрения инфраструктуры, на 2021-2022 год», — сообщил он.

«Закупка нового подвижного состава осуществляется за счет бюджетных ассигнований, в 2022 году заявлено финансирование в объеме 5 млрд рублей, дальше программа может быть откорректирована»,— подчеркнул господин Козин.

Накануне в комитете по транспорту заявили о планах обновления подвижного состава метро. К 2023 году планируется поставить 320 новых вагонов. Как пояснили в ГУП, Закупка может быть осуществлена по лизинговой модели.

Яна Войцеховская