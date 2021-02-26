«Среди ключевых критериев — ориентированность на ЗОЖ»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на какие моменты обращают внимание покупатели.

Один из важных и модных трендов на рынке недвижимости — ориентированность на здоровый образ жизни, точнее, на создание инфраструктуры для клиентов, обеспечивающей необходимые условия. Теперь в составе ключевых критериев потенциальных клиентов, формирующих комфортную среду, — обязательное наличие благоустроенной спортивной инфраструктуры. Решающим становится еще и тот факт, что многие не готовы тратить свое время на поездки в фитнес-клуб или парк для пробежек и велопрогулок, а предпочитают заниматься спортом непосредственно рядом с домом.

Девелоперы учитывают эти предпочтения, и на сегодня рынок новостроек предлагает проекты как комфорт-, так и бизнес-класса, где созданы исключительные условия для занятий самыми разнообразными видами спорта. При этом полноценно развитая спортивная инфраструктура представлена преимущественно в масштабных комплексах, территория которых позволяет реализовать такие концепции, отмечают эксперты компании Est-a-Tet.

Но не только же спортом ограничиваются запросы клиентов. Здесь и детские площадки, и цветники, и площадки для выгула собак. А еще наличие рядом с домом инфраструктуры по интересам покупателя является хоть и не ключевым, но все же одним из факторов, на который они все обращают внимание при выборе нового жилья, считают брокеры компании «БЕСТ-Новострой». К примеру, рыбалка — это одно из наиболее распространенных мужских хобби.

Конечно, в таком динамичном мегаполисе, как Москва, мест посидеть с удочкой не так много за исключением лишь некоторых крупных лесопарков с водоемами. Но новые проекты на набережных вполне решают эту задачу, впрочем, скорее в спортивном формате. Ведь большинство мест, пригодных для ловли рыбы, расположены на периферии города и за его пределами, в более спокойных и экологически благоприятных локациях.