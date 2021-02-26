Российские банки вернулись к покупке золота впервые с лета

Российские банки в январе начали наращивать запасы золота впервые с конца лета 2020 года. Запасы увеличились за месяц на 1,9%, или на 835,5 кг, следует из данных ЦБ. На начало февраля золотые счета были у 47 банков, их запасы составляли 44,8 тонны. В январе золото покупали девять банков (4,2 тонны).

Лидером по запасам золота стал ВТБ, в январе они увеличились на 3,3 тонны, до 31,9 тонны. На втором месте Совкомбанк (+667 кг, до 2,6 тонны), на третьем Азиатско-Тихоокеанский банк (+131 кг, до 1,7 тонны). При этом некоторые банки продолжили продавать золото: 15 кредитных организаций продали в сумме 3,3 тонны. Лидером по сокращению стал Сбербанк (–1,6 тонны, сокращение до 3,2 тонны). Далее идут Газпромбанк (–1,5 тонны, до 2,1 тонны) и Ланта-банк (–102 кг, до 210 кг).

Разворот в поведении банков может объясняться низкими ценами на драгметалл, пояснил «Прайму» эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Цикличность связана как с ожиданием финансовой турбулентности, когда золото выполняет защитную функцию, так и с отложенным спросом конечных потребителей. Иногда накладывается и ценовой фактор. Сейчас золото обновило девятимесячные минимумы и может представлять интерес для отдельных типов инвесторов»,— сказал он.

В августе компания Fitch Solutions спрогнозировала рост добычи золота в России с 11,3 млн унций в 2020 году до 15,5 млн унций в 2029 году. Таким образом, станет возможной смена лидера среди мировых золотодобытчиков, Россия сможет обогнать Китай.

Подробнее о ситуации на рынке золота — в материале “Ъ” «Золото разошлось по частникам».