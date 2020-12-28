В Александровской больнице открылось отделение скорой помощи

На базе СПб ГБУЗ «Александровская больница» в Петербурге открывается отделение скорой медицинской помощи. Как сообщили в комитете по здравоохранению, запуск ОСМП в медучреждении позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении и снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19.

Александровская больница была перепрофилирована под ковидный стационар в апреле. Каждые сутки туда доставляют от 75 до 95 пациентов с коронавирусом. За восемь месяцев в ее стационаре получили лечение более 10 тыс. больных COVID-19.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в целом в Петербурге за неделю с коронавирусом госпитализировали более 6 тыс. человек.