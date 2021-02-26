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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против арестованного мэра Томска

Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Дело будет направлено в Советский райсуд города.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года. В отношении чиновника было возбуждено три дела, объединенных в одно производство. На время следствия его отстранили от должности.

По версии следователей, он, находясь в должности, с июня 2016 года по май 2017 года действовал в интересах ОАО «Томское пиво». Так, градоначальник подписал «постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка», находящегося рядом с участком компании. Также, как считают следователи, он приказал подчиненному подготовить документы с недостоверной информацией о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у предприятия, что стало основанием для отказа застройщику в строительстве. Кроме того, в 2015 году Иван Кляйн поручил начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации предоставить его дочери Светлане Кляйн земельный участок в Томске без проведения торгов. С октября 2013 года по ноябрь 2020 года градоначальник незаконно совмещал свои обязанности с управлением бизнесом: «лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам».

В начале февраля адвокаты Ивана Кляйна обратились к руководству СКР и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу из-за состояния здоровья чиновника. Арестованному мэру была рекомендована хирургическая операция. 5 февраля он был помещен в томский НИИ онкологии, где его прооперировали 25 февраля.

Подробнее — в материале “Ъ” «Томского мэра ждут в прокуратуре».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск


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