Арестован начальник дробильного цеха по делу об обрушении на фабрике в Норильске

Норильский горсуд отправил под домашний арест до 19 апреля начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Дениса Курбатова. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при обрушении в одном из цехов предприятия. Дениса Курбатова подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

В то же время следствию отказано в ходатайстве о заключении под стражу работника строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеславу Миллеру.

Ранее сообщалось, что 25 февраля Норильский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца (до 19 апреля) главного инженера управления предприятия Илью Ананко и начальника отдела по технадзору Константина Василенко.

Также под домашний арест до 20 апреля был отправлен руководитель фабрики Александр Цымбал, которого задержали 24 февраля. По версии следователей, он знал об аварийном состоянии элементов здания цеха, но ничего не сделал, чтобы остановить работы, которые производились «с нарушением требований промышленной безопасности».

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрики частично обрушилось здание дробильного цеха и галерей №1, №11. Восемь сотрудников «Норильскникельремонта» оказались под завалами. Трое из них погибли, пятеро — госпитализированы.

Подробнее об аварии и уголовном деле — в материале“Ъ-Сибирь” «"Медвежий ручей" вылился в дело».

Екатерина Лукашевич