По зрелом рассаждении

В Минсельхозе задумались об увеличении инвестиционной активности в ягодной отрасли. Для этого планируется повысить размер субсидий на закладку насаждений, что позволит компенсировать до 31,5% затрат на посадочный материал. Но в этом году мера может оказаться невостребованной из-за нехватки рабочих для сбора урожая.

Минсельхоз предлагает увеличить размер «стимулирующей субсидии» на закладку насаждений для производителей ягод. К существующей средней поддержке 192,4 тыс. руб. на 1 га планируется добавить 55,4 тыс. руб. на 1 га при закладке кустарников и 189,1 тыс. руб. на 1 га — при установке вертикальных опор для растений. Предложение содержится в презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова, с которой ознакомился “Ъ”. По оценкам министерства, предлагаемая мера позволит компенсировать фермерам от 9,2% до 31,5% затрат на посадочный материал и увеличить инвестиционную активность в отрасли. Внести поправки в соответствующую госпрограмму планируется во второй половине 2021 года, следует из «дорожной карты» по ускорению развития садоводства.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий знает, что Минсельхоз разрешит использовать субсидии для закупки иностранного посадочного материала. Для ягодной отрасли концентрация только на российском материале была бы критична, поскольку ягоды из российских рассад не отвечают требованиям, предъявляемым торговыми сетями, указывает она. Ранее на этой неделе стало известно, что Минсельхоз склоняется к переходу на субсидирование закладки садов только при условии использования российского посадочного материала (см. “Ъ” от 24 февраля).

В «Магните» доля российских ягод в продажах увеличилась с 8% до 20% в 2020 году. В сети говорят, что желали бы увеличивать присутствие российских ягод на полках, но сегодня это затруднительно из-за боязни российских производителей работать с крупными сетями, коротким «сроком жизни» ягод и отсутствием достаточного количества предприятий с круглогодичным выращиванием. Гендиректор «Русской ягоды» Иван Рябинин сообщает, что ягода, выращенная из российского материала, хранится один-два дня, а из иностранного — до недели. В «Ленте» говорят, что в 2020 году увеличили закупку ягод от российских производителей более чем на треть и количество предложений растет. Во «Вкусвилле» летом представлены только российские ягоды, отметили в сети.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин объясняет, что для 1 га земляники требуется закупить саженцев на 1,5 млн руб. и вряд ли компенсация около 20% затрат даст достаточный стимул для развития отрасли. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков добавляет, что при введении повышенных коэффициентов для производства ягод снизится поддержка плодоводства, так как оба сегмента работают в единых лимитах средств, выделенных на субсидирование закладки многолетних насаждений. В 2021 году Минсельхоз предусмотрел на эти цели 4,2 млрд руб.

Иван Рябинин считает, что в этом году многие хозяйства откажутся от планов по увеличению площадей из-за нехватки рабочих рук в связи с ограничениями из-за COVID-19 и мера может оказаться невостребованной. Но Ирина Козий напоминает, что субсидия вводится не на один год, а значит, воспользоваться ею смогут компании, которые планируют перезаложить насаждения через два-три года.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что подготовили предложения по совершенствованию мер господдержки на закладку многолетних насаждений. По данным министерства, ежегодно закладывается более 1,2 тыс. га ягодных насаждений, а в числе задач отрасли — наращивание объемов товарного производства и повышение качества и конкурентоспособности продукции. Вопросы обеспеченности АПК трудовыми ресурсами также находятся на контроле, указывают там. В 2021 году потребность в мигрантах снижена на 58,8%, до 41,2 тыс. человек, а в ближайшие два года сократится за счет работников из других секторов, а также привлечения к сезонным работам студентов аграрных вузов.

Алексей Полухин