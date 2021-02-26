Кредиты маржиналичными

На фоне устойчивого сокращения чистой процентной маржи в банковском секторе в целом «ФК Открытие» обещает увеличить показатель в 2021 году. Такие планы актуальны в преддверии ожидаемого IPO, тем более что банк собирается активно развивать самые маржинальные направления — кредитование малого бизнеса и населения. Эксперты отмечают, что доля кредитного портфеля в банке невелика, а продажи непрофильных активов в прошлом году позволили развивать новые бизнесы. Но такое положение дел недолговечно, и скоро тенденция по чистой процентной марже сойдется с общей для рынка.

Банк «ФК Открытие», входящий в десятку крупнейших в РФ, в 2021 году, вопреки общему рыночному тренду, ожидает повышения чистой процентной маржи (ЧПМ), сообщил глава банка Михаил Задорнов. ЧПМ — один из показателей эффективности банка при работе с кредитами и депозитами. В 2020 году, согласно предварительным данным по МСФО, ЧПМ «ФК Открытие» составила 3,9%, в 2021 году в банке рассчитывают показать 4,5%. Господин Задорнов обосновал планы тем, что уже выросла до 65–68% доля работающих активов, а кредитный портфель банка смещается от крупного корпоративного бизнеса в более маржинальный сегмент малого бизнеса и розницы.

В целом по банковскому сектору в 2020 году ЧПМ снижалась, по оценкам ЦБ, составив 4–4,5%. По прогнозу регулятора, в 2021 году ЧПМ снизится еще на 20–30 базисных пунктов (б. п.), по оценке S&P — на 50–75 б. п., до исторического минимума 3,25–3,5%. Это обусловлено ускоренным снижением доходности кредитов в сравнении со стоимостью привлечения депозитов.

3,25 процента может достигнуть показатель чистой процентной маржи банковского сектора по итогам 2021 года, по оценке S&P

Но эксперты считают, что «ФК Открытие» пока может расти против рынка. «Просто потому, что у них низкая доля кредитного портфеля на балансе»,— поясняет аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, отмечая, что повсеместный эффект рекордного снижения ставок на рынке на «ФК Открытие» окажет меньшее влияние, чем на других игроков. Маржа «Открытия» может расти просто за счет изменения структуры баланса до среднерыночных значений, «банк перезапустился после санации и практически с нуля строит свой бизнес», добавляет аналитик.

Задача по повышению маржи и других показателей эффективности банка актуальна перед планами по IPO в 2022 году, поясняет старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Исходя из того, что по рынку маржа падает, а в корпоративном сегменте (портфель корпоративных кредитов "Открытия" сейчас в 2,2 раза превышает розничный.— “Ъ”) банки стараются развивать альтернативные источники дохода, поэтому они и уходят в более рискованные сегменты — это как раз кредитование малого и среднего бизнеса и розничных клиентов»,— говорит он.

Кроме того, уточняет господин Коршунов, банк в 2020 году активно избавлялся от непрофильных активов. Средства, которые получены от их продажи, могут быть направлены на рост розничного кредитного портфеля и портфеля МСБ, где процентная маржа выше, считает эксперт.

В таких условиях по темпам роста кредитного портфеля «ФК Открытие» намерен достичь более высоких показателей, чем в среднем для банков, причем в выдачах населению — «значительно выше рынка».

В частности, банк закладывает темпы роста розничного портфеля на уровне 10–12% по 2021 году.

Насколько маржа сможет вырасти, будет зависеть от того, в какой сегмент пойдет «Открытие» более активно. Как отмечает господин Коршунов, в ипотеке ставки низкие, в сегменте автокредитования — выше, в необеспеченной рознице — еще больше. Влияние на ЧПМ будут оказывать динамика и структура депозитной базы, поясняет аналитик.

В то же время эффект низкой базы, который позволяет расти «Открытию» по показателю ЧПМ вопреки рынку, не может быть долгосрочным. В любом случае, полагает господин Клапко, положение сохранится до оптимизации и приведения к целевому значению структуры его активов, а в дальнейшем тенденция динамики ЧПМ «ФК Открытие» «будет коррелировать с общерыночной».

Ольга Шерункова